王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

娛樂新聞組／綜合報導
王星在一檔特別欄目「另一面」中，自曝被騙去緬甸的心路歷程。（取材自瀟湘晨報）
王星在一檔特別欄目「另一面」中,自曝被騙去緬甸的心路歷程。(取材自瀟湘晨報)

男演員王星2025年1月赴泰國拍戲遭詐騙，經中泰兩國營救後回到中國。王星近日在一檔節目中回憶這段經歷時表示，他的手機在緬甸被人拿走刷了數萬元（人民幣，下同）網貸，回國後曾找女友康嘉借錢還款。王星並透露有人找他出演「跨國營救」、「人口販賣」題材影視作品，他目前都拒絕了，但如果有滿足三個條件，也不會排斥。

據瀟湘晨報報導，近日，王星及女友康嘉在一檔特別欄目「另一面」中講述2025這一年的心路歷程。王星自曝被騙去緬甸時，手機被別人拿走刷了數萬元網貸，自己回國後選擇分期還款，期間還找女友借過錢還貸款。王星形容自己當時的收入「饑一頓飽一頓」，被刷網貸一事更是讓自己的生活「屋漏偏逢連夜雨」，在捉襟見肘的時候也找女友嘉嘉借過錢還網貸。

當被問到如何看待將其經歷改編成影視作品，王星透露有人找他出演「跨國營救」、「人口販賣」的題材，但是他目前都是拒絕的，後續會尋找合適的合作方去呈現。

但王星也表示，如果能給更多人起到警醒作用，他是特別願意的。但是來邀請的人很多，首先他希望它（作品）的主題是正向的；其次，他希望它有一定的資質；再其次，他希望不去過度消費苦難，目的還是要為讓更多人警醒，提高（安全）意識，讓自己不要置身於危險。

王星被騙去緬甸前後對比。（取材自瀟湘晨報）
王星被騙去緬甸前後對比。(取材自瀟湘晨報)

據此前報導，1月5日，王星女友發文稱王星前往泰國拍戲在1月3日失聯，引發廣泛關注。1月7日下午，中國外交部發言人郭嘉昆回應「一名中國演員在泰緬邊境失聯一事」提問時表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬的求助，並保持著密切溝通。7日晚間，中國駐泰大使館確認王星已成功獲救，並感謝泰方的努力。

相關話題在12月27日上了微博熱搜，有網民肯定他以自身經歷提醒更多人免於被詐騙，也有網民質疑他自曝有人找他出演「人口販賣」題材的影視作品是「又蹦出來刷熱度」、「全國就自己被騙還好意思呢」、「還好你有個女友，珍惜吧」。

緬甸 詐騙 泰國

