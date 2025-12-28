我的頻道

成龍窒息式教育「錯了」：房祖名1年1次電話到不敢聯絡

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

2025世界百大型男「山河令」張哲瀚奪冠 已逝于朦朧拿下第5名　

記者陳穎／即時報導
張哲瀚第4次入榜，一舉拿下冠軍。。(取材自微博)

美國知名網站TC Candler公布2025年「全球百大型男」排行榜，引發全球粉絲熱議。今年榜單由「山河令」中國男星張哲瀚強勢奪冠，成為年度最具代表性的顏值男神；亞軍則由近年在好萊塢迅速竄紅的澳洲男星雅各・艾洛迪（Jacob Elordi）拿下，季軍為新加坡男星孫政，亞洲男星表現相當亮眼。

榜單中最令人意外的是，今年9月11日離世的中國男星于朦朧，仍高居第5名，顯示其影響力與人氣依舊深植人心。

男星羅伯派汀森(Robert Pattinson)名列第91名，「足球金童」貝克漢（David Beckham）排名第84；韓團 Stray Kids 成員 Felix 拿下第 83 名，而中國男星王鶴棣則位居第88 名。

亞洲偶像方面表現亮眼，王一博獲得第52名；Super Junior-M 成員劉憲華（Henry）首次進榜就衝上第50名，成績不俗。另一位首次入榜的中國男星田栩寧，更一舉拿下第37名；有「臉蛋天才」封號的車銀優則穩坐第33名。

進入前段班的還包括31名的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），首次上榜的中國歌手梓渝拿下第28名；麥可B喬丹（Michael B Jordan）則獲得第25名肯定。

于朦朧拿下「全球百大型男」第5名。（取材自微博）

喬丹 新加坡 澳洲

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

