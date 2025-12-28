我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

51歲楊采妮開通小紅書 凍齡現身還曬8歲雙胞胎兒子

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊采妮定居新加坡，罕見曝光8歲雙胞胎兒子。（取材自楊采妮小紅書）
楊采妮定居新加坡，罕見曝光8歲雙胞胎兒子。（取材自楊采妮小紅書）

51歲香港女星楊采妮近日開通小紅書帳號，罕見分享家庭生活點滴，立刻引發粉絲關注。她日前上傳一支聖誕節影片，不僅展現溫馨日常，更難得曝光一對8歲雙胞胎兒子的身影，兄弟倆乖巧可愛的模樣，瞬間成為網友討論焦點。

楊采妮在影片中素顏出鏡，肌膚緊緻、氣色明亮，狀態好到完全看不出歲月痕跡，讓不少網友驚呼：「真的跟出道時沒差」、「完全不像 50+ 的媽媽」，留言區更被保養話題洗版，面對網友熱情詢問，她僅簡單回應一個「好」，親切態度再度圈粉。

楊采妮也在貼文中感性提到，這些年將生活重心全放在家庭與孩子身上，直到最近發現孩子身高已悄悄超過自己的肩膀，才驚覺時間流逝得如此之快。她坦言，專注陪伴孩子成長的同時，竟不知不覺看著他們長大，字裡行間流露出滿滿母愛與對當下生活的珍惜。

楊采妮當年因與郭富城合作廣告一炮而紅，憑清新氣質與亮眼外型，被封為「玉女接班人」。婚後與老公邱韶智定居新加坡，逐漸淡出演藝圈，作品雖然減少，但狀態依舊在線。如今透過社群平台分享近況，再度走進大眾視野，也讓不少粉絲直呼：「女神魅力真的沒退。」

楊采妮保養得宜，看不出實際年齡。（取材自楊采妮小紅書）
楊采妮保養得宜，看不出實際年齡。（取材自楊采妮小紅書）

新加坡 聖誕節 香港

上一則

觀影說劇／變身東京計程車司機 木村拓哉展現溫柔

下一則

林志玲大跳啦啦舞 自嘲「裝可愛怎麼好意思」

延伸閱讀

51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女

51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女
產後2個月神速回歸「天王嫂」方媛變身古裝美人

產後2個月神速回歸「天王嫂」方媛變身古裝美人
郭富城滿60歲能領老年卡 問63歲吳鎮宇：好用嗎？

郭富城滿60歲能領老年卡 問63歲吳鎮宇：好用嗎？
郭富城自稱滿60歲老年卡還沒領 問63歲吳鎮宇：好用嗎

郭富城自稱滿60歲老年卡還沒領 問63歲吳鎮宇：好用嗎

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測