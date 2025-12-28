「尋秦記」釋主題曲 古天樂、林峯合唱掀回憶殺

林峯(左)、古天樂合作電影「尋秦記」。(圖／華映娛樂提供)

由古天樂和林峯主演的電影「尋秦記」，兩人也重新詮釋主題曲「天命最高」，當年港劇版的主題曲是由古天樂演唱，隨著劇集大受觀迎，主題曲也是很多台灣影迷最熟悉的廣東歌曲之一，古天樂和林峯首次合唱，展現絕佳默契，錄音過程非常順利。

古天樂表示很多劇迷都告訴他一聽到主題曲前奏都會起「雞皮疙瘩」，他說：「歌名『天命最高』這四個字是一個使命，雖說這世界沒有最高境界，但我們都盡全力去做，像是拍電影版『尋秦記』一樣，過程中有很多困難，但都一一克服。」

林峯表示之前舉辦的演唱會，曾邀請古天樂當嘉賓，兩人就已合唱了主題曲「天命最高」，為錄音做暖身，「有了之前的經驗，錄音過程更順利了。」他表示當年的版本一開頭有一個馬叫聲，「那個聲音可說是大家的集體回憶，特別希望能保留下來。」古天樂表示贊同，「立刻加給大家回憶。」新版主題曲仍保留馬叫聲，向原版本致敬。

在港劇版中，古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮兩大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名，電影版中三位女星再度合體，延續緣分。她們表示都收到古天樂親自邀請，二話不說全力配合演出，宣萱表示古天樂在現場身兼多職，要演出又要顧及拍攝大小事情，壓力很大，「他在現場很辛苦，我們不會去煩他。」