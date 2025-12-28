我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

「尋秦記」釋主題曲 古天樂、林峯合唱掀回憶殺

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林峯(左)、古天樂合作電影「尋秦記」。(圖／華映娛樂提供)
林峯(左)、古天樂合作電影「尋秦記」。(圖／華映娛樂提供)

由古天樂和林峯主演的電影「尋秦記」，兩人也重新詮釋主題曲「天命最高」，當年港劇版的主題曲是由古天樂演唱，隨著劇集大受觀迎，主題曲也是很多台灣影迷最熟悉的廣東歌曲之一，古天樂和林峯首次合唱，展現絕佳默契，錄音過程非常順利。

古天樂表示很多劇迷都告訴他一聽到主題曲前奏都會起「雞皮疙瘩」，他說：「歌名『天命最高』這四個字是一個使命，雖說這世界沒有最高境界，但我們都盡全力去做，像是拍電影版『尋秦記』一樣，過程中有很多困難，但都一一克服。」

林峯表示之前舉辦的演唱會，曾邀請古天樂當嘉賓，兩人就已合唱了主題曲「天命最高」，為錄音做暖身，「有了之前的經驗，錄音過程更順利了。」他表示當年的版本一開頭有一個馬叫聲，「那個聲音可說是大家的集體回憶，特別希望能保留下來。」古天樂表示贊同，「立刻加給大家回憶。」新版主題曲仍保留馬叫聲，向原版本致敬。

在港劇版中，古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮兩大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名，電影版中三位女星再度合體，延續緣分。她們表示都收到古天樂親自邀請，二話不說全力配合演出，宣萱表示古天樂在現場身兼多職，要演出又要顧及拍攝大小事情，壓力很大，「他在現場很辛苦，我們不會去煩他。」

三人都很期待電影上映，笑說可以再拍一版，「讓感情戲多一點，安排古天樂迎娶騰麗名，三女共侍一夫的歡樂大結局！」而且預告一出，影迷都驚訝三人凍齡有術，容貌身材都和20多年前差不多，她們笑說很努力「保鮮」，宣萱大讚：「騰麗名是保持的最好啊！」

古天樂在片中飾演秦朝的項少龍。(圖／華映娛樂提供)
古天樂在片中飾演秦朝的項少龍。(圖／華映娛樂提供)
林峯飾演秦王。(圖／華映娛樂提供)
林峯飾演秦王。(圖／華映娛樂提供)

上一則

演唱會票房差 戴佩妮取消北京、廣州2巡演

下一則

觀影說劇／變身東京計程車司機 木村拓哉展現溫柔

延伸閱讀

古天樂、林峯合唱「尋秦記」主題曲 劇迷秒起雞皮疙瘩

古天樂、林峯合唱「尋秦記」主題曲 劇迷秒起雞皮疙瘩
古天樂「尋秦記」一件T恤夢回25年前「網揪重溫港劇版」

古天樂「尋秦記」一件T恤夢回25年前「網揪重溫港劇版」
觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨

觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨
才為她籌得百萬換肝費 海俊傑愛妻仍不敵病魔逝世

才為她籌得百萬換肝費 海俊傑愛妻仍不敵病魔逝世

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測