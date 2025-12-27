51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女

我的頻道

記者陳穎／即時報導
楊采妮定居新加坡，罕見曝光8歲雙胞胎兒子。（取材自楊采妮小紅書）
楊采妮定居新加坡，罕見曝光8歲雙胞胎兒子。（取材自楊采妮小紅書）

51歲香港女星楊采妮，近日驚喜開通小紅書帳號，罕見分享家庭生活點滴，立刻引發粉絲關注。她日前上傳一支聖誕節影片，不僅展現溫馨日常，更難得曝光一對8歲雙胞胎兒子的身影，兄弟倆乖巧可愛的模樣，瞬間成為網友討論焦點。

楊采妮在影片中素顏出鏡，肌膚緊緻、氣色明亮，狀態好到完全看不出歲月痕跡，讓不少網友驚呼：「真的跟出道時沒差！」、「完全不像 50+ 的媽媽。」留言區更被保養話題洗版，面對網友熱情詢問，她僅簡單回應一個「好」，親切態度再度圈粉。

楊采妮也在貼文中感性提到，這些年將生活重心全放在家庭與孩子身上，直到最近發現孩子身高已悄悄超過自己的肩膀，才驚覺時間流逝得如此之快。她坦言，專注陪伴孩子成長的同時，竟不知不覺看著他們長大，字裡行間流露出滿滿母愛與對當下生活的珍惜。

楊采妮當年因與郭富城合作廣告一炮而紅，憑清新氣質與亮眼外型，被封為「玉女接班人」。婚後與老公邱韶智定居新加坡，逐漸淡出演藝圈，作品雖然減少，但狀態依舊在線。如今透過社群平台分享近況，再度走進大眾視野，也讓不少粉絲直呼：「女神魅力真的沒退。」

楊采妮保養得宜，看不出實際年齡。（取材自楊采妮小紅書）
楊采妮保養得宜，看不出實際年齡。（取材自楊采妮小紅書）

新加坡 聖誕節 香港

