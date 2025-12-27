大談床事 向太暗示與向華強性生活美滿

向華強（左）與太太陳嵐結婚45年。（取材自微博）

香港 影視大亨向華強與老婆向太（陳嵐）結婚45年，兩然感情仍如膠似漆。而近年來向太經常會在影片中分享自己對於任何事情的看法，近日她無預警大讚老公向華強「性能力超強」。

向太日前被問到「無性婚姻」的話題，不僅直言「有性就有愛」且一定要「先試婚（車）」，還自曝與老公現在都還有親密關係：「（結婚）最重要是，最後你要找到一個適合自己的，一定要知道婚姻當中，你的需求是什麼」。至於自身經驗，她透露向華強常說親密關係會讓人年輕，同時會產生多巴胺，向太則笑說：「所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕」，大方暗示自己與老公性生活相當美滿。

因此向太認為認為無性婚姻是不成立，且不會長久的，她表示，如果不是男方有障礙，無性可能意味著無愛：「他如果是正常的都不想碰你，還說愛你呀？」而即使無性婚姻被解釋為愛的純潔、無暇，但她仍不覺得那是伴侶該有的互動，「有性就有愛，你說我們只有性沒有愛，放屁，你不愛他，根本不想碰他」。