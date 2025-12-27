我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

大談床事 向太暗示與向華強性生活美滿

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向華強（左）與太太陳嵐結婚45年。（取材自微博）
向華強（左）與太太陳嵐結婚45年。（取材自微博）

香港影視大亨向華強與老婆向太（陳嵐）結婚45年，兩然感情仍如膠似漆。而近年來向太經常會在影片中分享自己對於任何事情的看法，近日她無預警大讚老公向華強「性能力超強」。

向太日前被問到「無性婚姻」的話題，不僅直言「有性就有愛」且一定要「先試婚（車）」，還自曝與老公現在都還有親密關係：「（結婚）最重要是，最後你要找到一個適合自己的，一定要知道婚姻當中，你的需求是什麼」。至於自身經驗，她透露向華強常說親密關係會讓人年輕，同時會產生多巴胺，向太則笑說：「所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕」，大方暗示自己與老公性生活相當美滿。

因此向太認為認為無性婚姻是不成立，且不會長久的，她表示，如果不是男方有障礙，無性可能意味著無愛：「他如果是正常的都不想碰你，還說愛你呀？」而即使無性婚姻被解釋為愛的純潔、無暇，但她仍不覺得那是伴侶該有的互動，「有性就有愛，你說我們只有性沒有愛，放屁，你不愛他，根本不想碰他」。

另外，向太也以女性角度解釋，如果伴侶間有親密關係，會覺得彼此還很親密，同時還有被愛的感覺：「夫妻兩有親密關係的重要性，就是一個覺得我需要你，一個覺得你很愛我，其實就是愛的存在，這個切割不了。」

向太經常在影片中分享個人想法。（取材自微博）
向太經常在影片中分享個人想法。（取材自微博）

香港

上一則

防意外、爭產 寧靜、徐靜蕾、關之琳…女星們未雨綢繆立遺囑

下一則

才剛封鎖老爸貝克漢帳號 布魯克林高調同框岳父母過聖誕

延伸閱讀

「70歲小伙子」呂良偉頭髮烏黑 壽宴宛如紅毯現場

「70歲小伙子」呂良偉頭髮烏黑 壽宴宛如紅毯現場

向佐哭喊娛樂圈恐怖 向華強：他不夠成熟

向佐哭喊娛樂圈恐怖 向華強：他不夠成熟
向佐上綜藝突哭訴「娛樂圈很恐怖」 老爸向華強：他還不夠成熟…

向佐上綜藝突哭訴「娛樂圈很恐怖」 老爸向華強：他還不夠成熟…
比親妹妹還親…向太：梅艷芳脾氣爆 唯有真誠能融化

比親妹妹還親…向太：梅艷芳脾氣爆 唯有真誠能融化

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則