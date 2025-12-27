我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

防意外、爭產 寧靜、徐靜蕾、關之琳…女星們未雨綢繆立遺囑

娛樂新聞組╱綜合報導
45歲女星張柏芝近日在節目中透露自己早已完成遺囑與身後安排引發熱議，事實上在娛樂圈，有不少女明星打破「忌談生死」的傳統，已早早就立下遺囑，主動規畫遺產，未雨綢繆，防意外也防家人爭產。

據新民周刊報導，曾被譽為「香港第一美人」的港星關之琳就是其一。關之琳有過兩段婚姻，都沒有生小孩。1994年，32歲的關之琳被查出腦瘤，腫瘤的體積很小，但會影響內分泌系統，且會導致長期偏頭痛。在最絕望的時刻，關之琳祕密寫下遺囑。後來她解釋，雖然不喜歡負面的想法，但也不得不為了家人考慮，立下遺囑也是為了預防意外出現。

後來，經過20餘年的治療，關之琳病情得到了控制，而一向熱中投資買樓的她，個人身家也翻了幾番。她之後修改了遺囑，自己百年後，將把所有財產都留給弟弟關世華。

另一位是女星寧靜，在娛樂圈中，寧靜是出了名的直爽和彪悍，活得隨性而灑脫。2021年，在綜藝節目「怦然心動20歲」中，主持人聊到年輕人立遺囑這件事已經形成趨勢的時候，作為嘉賓的寧靜也自曝年輕時有過同樣的舉動。

寧靜透露，自己在20歲時就立下遺囑，因為家裡有5口人（除了自己還有父母和弟妹），她就把自己的財產分成了4份。當時，妹妹看到姊姊的遺囑時還嚇哭了。

女星徐靜蕾在上世紀90年代以多部電影、電視劇走紅，她也被譽為第一才女和第一代玉女掌門人。2008年，在美國度假兼遊學的徐靜蕾突然在部落格中透露自己已經立下了份遺囑，並交給一位十分信任的朋友，引起輿論一片譁然。有粉絲相繼留言擔心她是否有輕生念頭，徐靜蕾表示，自己只是因為擔心萬一爆發天災人禍，自己想要照顧的人能被保護。

前往美國凍卵的徐靜蕾始終未婚未育，她還有個弟弟徐新宇，但公開資料很少‌。 ‌2016年移居美國後，徐靜蕾逐漸淡出演藝圈。

50歲的香港女星佘詩曼，今年12月初受訪表示已立下遺囑，「前些日子剛立好，我賺錢這麼辛苦，要是我出了什麼意外，也不想浪費畢生積蓄，希望能按照我的意願去分配」。

佘詩曼父親早逝，母親獨自撫養三個孩子，佘詩曼未婚未育，有一個弟弟，從事貿易業，長期與佘詩曼及母親共同居住；還有一個哥哥，早年移居義大利與舅舅共同生活，佘詩曼曾為其購置千萬豪宅以方便陪伴母親。

據了解，佘詩曼在遺囑中把絕大部分財產留給母親，哥哥和弟弟也會得到一定的分配。

