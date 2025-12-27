「這輩子別想坐我車」…黃景瑜關車門太用力 被調侃到上熱搜

軍警專業戶黃景瑜演出愛奇藝新戲「罰罪2」。（取材自微博）

大陸演藝圈軍警專業戶黃景瑜主演的愛奇藝新戲「罰罪2」（罰罪之英雄簡史）播出，黃景瑜近日也衝上熱搜，但原因是「又現反向式關車門」，黃景瑜自曝關車門太用力被調侃費車，「黃景瑜這輩子別想坐我車了」直奔文娛熱搜話題。

綜合媒體報導，早前黃景瑜獨特的「反向關車門」方式（用腳或身體其他部位）關閉車門引起熱議和模仿，這個動作因其反差感和力量感，網友覺得帥氣又很搞笑，形成一種反差萌，「大力出奇蹟」的關門方式因為「太爺們兒了」迅速走紅。

近日黃景瑜拍戲的路透又出現這樣的視頻，面對網路熱議，黃景瑜表示：「我也不想的，可是正常的我關不上啊！」小編也緩頰：拍戲的道具老化車啦，不要上綱上線，歡迎來看「罰罪2」。

黃景瑜以網路青春BL劇「上癮」步入演藝圈，出道就嘗到暴紅滋味，他與許魏洲組成的cp，多年後還有許多人關注；黃景瑜出生於軍事家庭，爺爺是志願軍，父親是退役的解放軍 ，軍事家庭的背景讓他養成紀律和自律的性格。

黃景瑜以硬漢形象聞名，但在綜藝中展現出獨有的綜藝感，某次任務中顯露出霸氣領導風範獲得「大魔王」的稱號。這回#黃景瑜這輩子別想坐我車了#上熱搜，網友紛紛留言「不過雖然這種關門方式有點帥，但是感覺有點費車啊，破壞大王就是他」、「就算是黃景瑜，我的車也不讓坐」。