「驕陽似我」開播 網想起10年前經典「何以笙簫默」

「驕陽似我」由宋威龍(左)、趙今麥主演。(取材自微博)

改編自顧漫同名小說的新劇「驕陽似我」日前開播，首日熱度引爆全網，騰訊視頻站內1小時破22485刷新紀錄。原著作者、編劇顧漫親自發文，將新作與十年前的「何以笙簫默」並稱為自己作品中風 格最接近的兩部，引發全網對「顧漫式暗戀美學」的懷舊與對比熱潮。

顧漫在文中強調，「驕陽似我」與「何以笙簫默」是她所有作品裡風格最接近的兩部，均聚焦「愛與真誠的永恆追求」，且同為冬季播出的「冬日治癒系」作品。

觀眾分析認為，男二莊序因家境自卑用刻薄言語推開女主角，被吐槽復刻了何以琛因階級差距沉默傷人的經典設定，是「BE版何以琛」；宋威龍飾演的男主以「我讓你挑」直球宣言，對比何以琛「我不願將就」的隱忍，展現更主動的治癒型人設。

「驕陽似我」講述了一個關於愛與成長的浪漫故事。外科醫生林嶼森（宋威龍飾演）因為一場意外無法延續自己曾經熱愛的事業，轉而從商後，在與性格開朗的聶曦光（趙今麥飾演）的相處過程中，解開了對彼此的誤會並逐漸兩情相悅。林嶼森毫無保留的愛與支持讓聶曦光最終釋懷了對莊序（賴偉明飾演）那段無疾而終的校園「單戀」，最終與林嶼森攜手共同面對各種阻礙，收穫成長。

宋威龍冷峻菁英形象獲讚「小說男主角實體化」；趙今麥演繹聶曦光的「小太陽」特質也受到認可。不過，該劇男二人設崩塌，部分觀眾直言他「自私自利、故作清高」。