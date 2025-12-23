霍思燕穿旗袍牽愛犬比賽 「唯一中國團隊」奪冠

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
霍思燕穿旗袍牽著她的中國西施犬參加國際犬賽，最終成功奪冠。（取材自微博）
霍思燕穿旗袍牽著她的中國西施犬參加國際犬賽，最終成功奪冠。（取材自微博）

女星霍思燕日前穿著旗袍帶領她的西施愛犬，參加第135屆比利時布魯塞爾國際犬展，經過三天角逐成功奪冠。霍思燕發表感言稱「為你驕傲，我的小狗，東方優雅，讓全世界看到」；老公杜江也發文稱，霍思燕和西施犬是參賽的唯一中國團隊，「開心瘋了」。

據潮新聞報導， 「霍思燕愛犬在國際比賽奪冠」話題日前衝上微博熱搜，閱讀量近5000萬次。霍思燕在當天發文：為你驕傲，我的小狗，東方優雅，讓全世界看到。感謝潘永蘭老師的精心賽犬美容管理，感謝王志偉、康沂老師二位老師的牽犬指導。我愛大家。

其老公杜江也發文：開心瘋了，創造歷史。燕燕第一次在賽場牽犬比賽，在比利時布魯塞爾國際犬展上和1萬1000多隻優秀小狗的角逐中，我們這支唯一的中國團隊，向全世界展示中國西施犬的優雅，經過三天的角逐拿到全場總冠軍的JBIS2。135年歷史的國際賽級犬比賽，美犬如雲，高手如林，但依舊無法掩蓋東方的優雅之光。

據報導，該比賽是FCI（世界犬業協會）認證的擁有135年歷史的歐洲賽級犬比賽。霍思燕帶領的「西施犬」是中國原生犬，率先獲得該品類冠軍，而後在該次國際比賽的1萬1020隻賽犬中脫穎而出，榮獲全場總冠軍JBIS2，創下中國參賽者在該賽事的最高獲獎紀錄。 

