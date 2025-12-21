我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發在聚餐現場和老同事們合影。（取材自微博）
周潤發在聚餐現場和老同事們合影。（取材自微博）

70歲國際巨星「發哥」周潤發，近日在酒樓低調宴請昔日TVB外景組近百名老同事，在聚餐現場，周潤發打扮樸實，面色紅潤，臉上掛著親切的笑容，狀態極佳。在場大部分人至少相識35年以上，大合照中，周潤發毫無明星架子，席地而坐和大家合影，盡顯其多年不變的親民作風，網友則讚周潤發重情重義。

綜合網易、瑯琊新聞網報導，周潤發低調宴請近百名TVB舊同事的消息引起了廣泛關注，勾起了人們對港劇黃金年代的回憶。從曝光的照片來看，周潤發打扮樸素，一身黑色運動外套，一頂黑色棒球帽，年屆七旬但他精神矍鑠。

最令人感動的是，在拍攝大合照時，這位國際巨星毫無架子，為了把所有人都框進鏡頭，自然而然地選擇了席地而坐，與老友們擠在一起，笑容燦爛。

這場聚會堪稱TVB外景組的「世紀重逢」，參與者多是幕後工作人員和綠葉演員。TVB演員洪一鳴在社交平台發文透露，現場大部分人至少相識35年以上，這意味著這群人的情誼可以追溯到上世紀80年代，那個港劇席捲亞洲、共同拚搏的時代。

公開資料顯示，周潤發正是從TVB出道，憑藉「上海灘」等劇集紅遍華人世界。他在1985年因高強度工作等問題與TVB解約，並將事業重心轉向電影，但顯然他從未切斷與這些「微時戰友」的聯繫。

這份跨越數十年的情誼讓網友感慨萬千，紛紛留言讚周潤發重情重義，尤其在娛樂圈「人走茶涼」被視為常態的環境裡，功成名就的「發哥」還記得並宴請近百名幕後舊同事，「這哪是吃飯，這是把港劇黃金時代的煙火氣全端了出來」。

周潤發在前排席地而坐與老同事們合影。（取材自瑯琊新聞網）
周潤發在前排席地而坐與老同事們合影。（取材自瑯琊新聞網）
周潤發在聚餐現場和老同事們合影。（取材自瑯琊新聞網）
周潤發在聚餐現場和老同事們合影。（取材自瑯琊新聞網）

周潤發 華人

上一則

翁倩玉超狂家世 爺爺曾用這招「暗殺袁世凱」

下一則

欠稅60萬？ 小甜甜布蘭妮喊冤：「一毛都沒欠」

延伸閱讀

周潤發「世紀同框」GD再創經典 隨歌起舞畫面瘋傳

周潤發「世紀同框」GD再創經典 隨歌起舞畫面瘋傳
韓MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清

韓MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清
周潤發世紀同框GD再創經典 可愛熱舞畫面全網瘋傳

周潤發世紀同框GD再創經典 可愛熱舞畫面全網瘋傳
周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡