方媛出月子了 曬出美照…看不出2個月前剛生第3胎

方媛(左)與郭富城今年10月迎來第3個女兒。(取材自小紅書)

郭富城與方媛夫妻兩今年10月迎來第三個女兒，近日方媛在社群曬出照片，透露自己坐月子結束，從畫面中可以看到她身材恢復迅速，腰腹線條平坦的窈窕身材和飽滿精神，完全看不出來剛生完第三胎。

方媛在社群平台上開心寫下：「出月子啦！出來感受一下冬天的氛圍感！」照片中，方媛穿著米白色高領毛衣，搭配合身牛仔褲，膚質白皙透亮。但令人眼睛為一亮的是，才剛做完月子的方媛恢復程度驚人。

方媛以自然產方式迎來第三個女兒，立刻住進位於香港 尖沙咀的高級月子中心，56天的「女王套餐」費用高達200萬港幣，月子中心配有海景套房與兒童陪護房，並有9人專業團隊24小時待命，包括營養師、產後修復師與護士。

不僅如此，月子中心更提供米其林等級的每日四菜一湯餐點，還搭配整隻海參等高級食材補身。此外，中心還為方媛安排盆骨修復與產後瑜伽課程。郭富城也沒閒著，先是在10月初結束成都「ICONIC演唱會」，之後停工一個月，專心陪伴愛妻待產，當時也幸福笑說：「回歸家庭，做個好老公、好爸爸」。