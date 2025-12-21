我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

12月20日，香港女星劉嘉玲梁朝偉夫妻組團來到位於日本北海道的世界滑雪勝地二世谷滑雪，同行的還有舒淇和馮德倫夫婦，閨密王菲也帶著二女兒李嫣一起來。60歲的劉嘉玲看來玩得很嗨，發了酒瓶照片出來，9人似乎在現場喝酒同歡。王菲則有時坐在高處看著大家滑雪，和梁朝偉兩人手裡都拿著咖啡暖手，她穿著滑雪裝備，是否如老公謝霆鋒所說她不滑雪，也引來網友猜測。

據網易報導，這次9人滑雪團是由劉嘉玲組團，臨近聖誕節，假期氛圍濃厚，從發出的照片來看，現場漫天大雪，映襯小屋的雪景特別美麗與浪漫，梁朝偉常年居住在這裡，與在大陸娛樂團還有工作的劉嘉玲，可說是不時兩地分居。一行人玩的特別開心，兩人的滑雪技術不在話下。

在9人合影中，最下方的是王菲母女，上方是梁朝偉和劉嘉玲，王菲跟著女兒李嫣開心比讚，笑的非常開心，王菲穿上了滑雪裝備。據了解，謝霆鋒很會玩滑雪，而且經常去，上次還帶著兩個兒子去過，技術嫻熟，但他曾稱王菲不喜歡這麼刺激的運動，平時不滑雪，這次看來似是特意帶著李嫣來玩的，李嫣還和媽媽牽手，看來好溫馨。

另一個鏡頭看到了馮德倫，他看著前面的女生在笑，不少媒體認為這位女子是老婆舒淇，但許多網友看來看去都無法確定，舒淇是否同行也引來熱議。

王菲 劉嘉玲 梁朝偉

上一則

霍思燕穿旗袍牽著西施犬參賽 「唯一中國團隊」奪冠

延伸閱讀

張柏芝稱孩子是天使 劉嘉玲爆：當年她沒男友就想當媽

張柏芝稱孩子是天使 劉嘉玲爆：當年她沒男友就想當媽
網友屢偶遇…梁朝偉闢謠移居日本 自爆要演連環殺手

網友屢偶遇…梁朝偉闢謠移居日本 自爆要演連環殺手
屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下

屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下
梁朝偉甜擁劉嘉玲 36年前東京迪士尼約會照出土

梁朝偉甜擁劉嘉玲 36年前東京迪士尼約會照出土

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重