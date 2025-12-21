劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

12月20日，香港女星劉嘉玲 和梁朝偉 夫妻組團來到位於日本北海道的世界滑雪勝地二世谷滑雪，同行的還有舒淇和馮德倫夫婦，閨密王菲 也帶著二女兒李嫣一起來。60歲的劉嘉玲看來玩得很嗨，發了酒瓶照片出來，9人似乎在現場喝酒同歡。王菲則有時坐在高處看著大家滑雪，和梁朝偉兩人手裡都拿著咖啡暖手，她穿著滑雪裝備，是否如老公謝霆鋒所說她不滑雪，也引來網友猜測。

據網易報導，這次9人滑雪團是由劉嘉玲組團，臨近聖誕節，假期氛圍濃厚，從發出的照片來看，現場漫天大雪，映襯小屋的雪景特別美麗與浪漫，梁朝偉常年居住在這裡，與在大陸娛樂團還有工作的劉嘉玲，可說是不時兩地分居。一行人玩的特別開心，兩人的滑雪技術不在話下。

在9人合影中，最下方的是王菲母女，上方是梁朝偉和劉嘉玲，王菲跟著女兒李嫣開心比讚，笑的非常開心，王菲穿上了滑雪裝備。據了解，謝霆鋒很會玩滑雪，而且經常去，上次還帶著兩個兒子去過，技術嫻熟，但他曾稱王菲不喜歡這麼刺激的運動，平時不滑雪，這次看來似是特意帶著李嫣來玩的，李嫣還和媽媽牽手，看來好溫馨。

另一個鏡頭看到了馮德倫，他看著前面的女生在笑，不少媒體認為這位女子是老婆舒淇，但許多網友看來看去都無法確定，舒淇是否同行也引來熱議。