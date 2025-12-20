林心如這舉動踩雷 霍建華一句話露出毒舌功力

霍建華(左)、林心如結婚多年感情依舊甜蜜。(取材自微博)

霍建華搭檔「女神」朱珠領銜主演的電視劇「他為什麼依然單身」，創下高話題，被評為近期少見「不爛尾」劇代表作，霍建華也憑藉「毒舌不婚男」角色翻紅。近日，林心如 在綜藝「再見，愛人」中罕見分享夫妻間相處點滴，更提到霍建華曾為一件事「變臉」。相關話題引發熱議。

霍建華在「他為什麼依然單身」中飾演傲嬌的室內設計師，毒舌語錄包括「結婚是合夥開公司，憑什麽分你50%股份」、「結婚是傳銷嗎？你是在發展下線嗎？」犀利人設被網友調侃「根本本色出演」。近日，林心如也在綜藝節目中揭露霍建華曾為一件事生氣。

林心如稱，當時兩人正開車出門，但車內的氣氛有些凝重，坐在副駕駛座的她便低頭開始滑手機，沒想到這個舉動卻惹怒老公霍建華，他嚴肅地說，「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」一句話讓林心如當場愣住，也意識到自己忽略了駕駛的感受，從此改掉了這個習慣，連消息都不敢回。

有網友笑稱，這句話有「毒舌不婚男」余瑜的影子。

林心如在節目中也透露，雙方會直接表達疲憊或壓力，而非硬撐體面。例如霍建華因惡評情緒低落時，會向她傾訴；林心如工作遇瓶頸，霍建華則承擔育兒責任讓她安心創作。