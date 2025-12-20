我的頻道

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

觀影說劇／「啞舍」魔改被罵翻 歷史感變科技快餐 收視暴死

娛樂新聞組／綜合報導
高偉光(右)、梁靖康被指互動CP感弱。(取材自微博)
由高偉光、梁靖康主演，改編自玄色同名小說的奇幻劇「啞舍」近日開播，沒想到首日熱度慘淡，騰訊平台數據未破2萬基準線，雲合播放量僅280萬。據悉，「啞舍」位列「中國IP價值榜」第二，播出後的落差表現，直接引爆「大IP失靈」輿論爭議。

「啞舍」與「盜墓筆記」、「全職高手」、「龍族」、「啞舍」併稱「盜全龍啞」四大網文IP，其「古物有靈」的歷史奇幻內核積累超十年書粉情懷，影集開播前騰訊預約量破300萬，熱搜登頂，但開播後成績遠不如預期。

「啞舍」以骨董店老闆畢之（高偉光飾演）、助理寵物醫生蘇北陸（梁靖康飾演）組成合作夥伴，踏上尋回古物的時光之旅為經，古物背後的隱秘過往為緯，織就尋古物、解執念、見真我的奇幻長卷。

不過，魔改原著讓不少書粉氣炸。原著中，老闆「甘羅」是活了2000年的秦朝少年，劇版改為31世紀未來人「畢之」，靠科技裝置穿越，「歷史厚重感」被「科幻快餐」替代。

單元故事方面也被指改得「面目全非」，列如魚紋鏡篇從霍去病與少女的宿命羈絆，改為「輪椅少女與將軍」的救贖套路，喪失原著悲愴美學。

演員選角也被批「災難」，男主角高偉光與原著「蒼白瘦弱」形象割裂，不少觀眾直呼角色靈魂丟失；梁靖康也被嫌演技呆板，與高偉光互動CP感弱。

