我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

為了趙晴的CP感 于正攔下周柯宇、陳妍希星光大賞合體

娛樂新聞組／綜合報導
周柯宇(右)、陳妍希在「狙擊蝴蝶」中大談姐弟戀。(取材自微博)
周柯宇(右)、陳妍希在「狙擊蝴蝶」中大談姐弟戀。(取材自微博)

大陸新生代男星周柯宇近期搭檔陳妍希主演電視劇「狙擊蝴蝶」人氣飆升，社交平台30天內漲粉超過34萬，成為個人事業重要轉捩點。近日，周柯宇受邀出席騰訊星光大賞，卻遭正在拍攝的新劇「金吾不禁」劇組阻止參加，製片人于正稱請假會令劇組虧損，但不少網友懷疑于正是擔心周柯宇合體陳妍希，影響他與趙晴在新劇中CP感。

星光大賞堪稱年度重要盛典，是藝人曝光的好機會。周柯宇憑藉「狙擊蝴蝶」晉升「弟圈天菜」，粉絲原以為他可以和陳妍希「姐弟CP」合體走紅毯，沒想到卻傳出他無法參加。

據悉，「金吾不禁」製片人于正多次強調新劇「金吾不禁」利潤微薄，主演周柯宇戲分高度集中，請假一天將導致劇組停工損失35萬至數百萬元人民幣，且騰訊未像愛奇「尖叫之夜」活動提供經濟補償。

有分析稱，周柯宇缺席勢必影響其商業價值，但合約之下，主演必須為劇組整體成本讓步。

不過，許多網友卻懷疑于正是故意不讓周柯宇參加活動。因為「金吾不禁」女主趙晴先前捲入許凱小三風波，于正希望她可以跟周柯宇更有CP感，才故意阻止周出席活動跟陳妍希炒CP。

另外，同劇組男配角陳添祥、女二號馬秋元傳出可請假參加活動，唯獨男主角被限制，被質疑「規則雙標」。

「金吾不禁」講述閨中女子「沈青梧」（趙晴飾演）因堅持婚戀自由與家族決裂，後進入軍營歷練成為巾幗將軍，與出身世家卻心繫系百姓的文官「張行簡」（周柯宇飾演）攜手平定叛亂、剿滅山匪、對抗奸相的故事。

周柯宇(右)、趙晴在新劇「金吾不禁」中組CP。(取材自微博)
周柯宇(右)、趙晴在新劇「金吾不禁」中組CP。(取材自微博)

周柯宇 陳妍希

上一則

連搭5天飛機忙到暴瘦 張鈞甯靠妙招上鏡「增腫」

下一則

換造型團隊大翻車？張韶涵被酸「精靈公主」變阿姨

延伸閱讀

怕影響和趙晴CP感？于正不讓周柯宇參加星光大賞「合體陳妍希」

怕影響和趙晴CP感？于正不讓周柯宇參加星光大賞「合體陳妍希」
零負評卻未大紅 10部「好評不輸爆款」陸劇別錯過

零負評卻未大紅 10部「好評不輸爆款」陸劇別錯過
三個問號…從小籠包變餃子大王 陳妍希回應肉感側顏

三個問號…從小籠包變餃子大王 陳妍希回應肉感側顏
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里