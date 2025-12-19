非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

「用武之地」取材自境外倖存人質真實自救經歷。(取材自微博)

由寧浩監製，申奧執導，肖央、齊溪、任達華、鄭愷主演的電影「用武之地」即將上映，該片取材自境外倖存人質真實自救經歷，近日發布的製作特輯首度揭秘了幕後拍攝細節。

揚子晚報報導，為還原極致真實的人質自救逃亡之路，劇組不僅從大量紀錄片、回憶錄等資料中挖掘素材，擷取諸多真實細節融入創作之中，更在前期遠赴非洲進行取景采風，輾轉國內外多地實景拍攝。實彈爆破的震撼畫面、沙漠禁區的危險氣息、異域人文的真實呈現，讓觀眾在銀幕上體驗一段普通人視角之下驚心動魄的極限求生歷程。

「真實」是導演申奧一以貫之的創作原點，這份真實的背後離不開對現實世界的細致觀察和對真實故事的創作轉化。劇組遠赴非洲取景采風時，拍攝了近萬張照片，從中精選出約百張作為創作參考。

據了解，影片中令人印象深刻的「子彈集市」便是根據當地真實的市場進行改造和建設。在戰亂地帶，買賣槍支 武器和市場買菜一樣容易，形成獨有的特色。當地人還非常熱愛踢足球，甚至會用布自製足球。

這些人文生態都被如實反映在了電影中，讓觀眾直觀感受到世界之大的同時，也讓影片的真實質感更上一層。導演申奧感慨，「真實情況的極端分子比我們電影呈現出來的更加殘暴，手段也更加極端」。

在保障演職人員絕對安全的前提下，劇組拍攝時選擇使用去掉彈頭的空包彈近距離射擊，讓演員逐漸適應槍林彈雨的戰爭環境，用逼真的槍聲與爆破帶動身體的本能反應，為演員提供了極其沉浸的表演空間，也給觀眾帶來了身臨其境的觀影感受。

金礦轟炸戲是影片的重頭戲之一，漫山遍野的炸點震撼感十足。這樣的大場面爆破戲往往只有一次拍攝機會，需要反覆演練，確保拍攝的安全準確，萬無一失。嚴酷的拍攝條件同樣為劇組設下不小的挑戰。

地處北非的撒哈拉沙漠，夏季地表溫度高達50度以上，連機器都需要防曬降溫，劇組的攝影機甚至出現了前所未有的高溫預警信號。在真實高溫環境的基礎上，演員造型也做出了相應的調整。嘴唇乾裂、臉部曬傷、脖頸脫皮，讓人隔著銀幕也能感同身受代入極度脫水的恐懼。