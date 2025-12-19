Angelababy曬煙燻妝自拍照…網驚：10年來容貌零變化

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
Angelababy曬出煙燻妝自拍照，引起網友關注。（取材自微博）
Angelababy曬出煙燻妝自拍照，引起網友關注。（取材自微博）

知名女星Angelababy近日在社交平台發布了一組煙燻妝自拍照，網友對比她早期走秀生圖後，發現竟神似她早年當模特兒時期的混血濃顏風，直呼「分不清是2025年還是2015年」，甚至網友們還將其誤判為仿妝作品。

香港01報導，Angelababy近日在社交平台曬出了一套自拍圖，照片中的她採用冷灰色煙燻眼影、野生眉與裸色唇釉，搭配低像素濾鏡，精準復刻了2000年代標誌性的「羽翼睫毛」效果。網友曬出Angelababy的早期生圖後發現，兩者容顏高度一致，直呼「2025年的她與早期毫無區別」，甚至有博主誤以為這是她的仿妝作品。

擁有四分之一德國混血的Angelababy，模特出道時期的日系甜心風格至今仍是不少美妝教程範本，她那少女感與亮瞳效果更被讚「洋娃娃」。粉絲了更對比Angelababy與2014年參加綜藝「奔跑吧」的畫面，驚嘆她10來年未變的骨相，更稱「能打敗早期Angelababy的只有現在的她自己」。

2014年，有網友發文說Angelababy的娃娃臉消失了疑似是整容，但她解釋是因為矯正了牙齒，她還說「美是有雙面性的」。為了回應質疑，她還在媒體與公證員的陪同下，前往醫療機構進行了全面的面部鑑定，從而打破了整容爭議。

