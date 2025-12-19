我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北車站、中山站爆隨機砍人案 凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

陳妍希因「狙擊蝴蝶」翻紅 離婚陳曉原因再被掀出…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳妍希（右）和陳曉於今年2月宣布離婚。（取材自微博）
陳妍希（右）和陳曉於今年2月宣布離婚。（取材自微博）

台灣女星陳妍希搭檔「鮮肉」周柯宇，在「狙擊蝴蝶」中大談姐弟戀，沒想到口碑逆襲、熱度破表，讓她重回事業高峰。現實生活中，陳妍希和陳曉於今年2月宣布離婚，結束近10年婚姻生活，隨著她近日翻紅，離婚舊事也被網友重提，有媒體爆料，兩人離婚主因是性格衝突、情感疏離逐漸產生很多矛盾，才會漸行漸遠。

陳妍希、陳曉官宣離婚時強調「和平分手，共同育兒」，否認第三者介入。陳妍希工作室曾多次澄清謠言，呼籲停止惡意揣測。

據「八卦娛樂圈」節目爆料，陳妍希被形容為外向、重視儀式感與陪伴，曾透露婚後未收生日禮物，情感互動減少讓她感到被忽視；陳曉則性格內斂，偏好獨處，被指習慣冷處理矛盾，甚至拉黑聯繫方式迴避溝通。兩人對浪漫的期待差異明顯：陳妍希渴望日常互動，而陳曉被曝連約會都需女方主動爭取。

陳妍希婚後大幅減少工作，定居北京照顧孩子和陳曉家人，承擔主要育兒責任；陳曉則專注演藝事業，長期駐組拍戲，導致聚少離多。

陳妍希過去曾受訪表示，「婚姻中最怕無視」，被解讀長期遭受冷處理，加上陳曉我行我素，常常以沉默迴避，加劇關係破裂。

2024年陳妍希父親病逝，陳曉未出席葬禮且無公開悼念，被部分輿論視為「壓垮婚姻的最後一根稻草」。

陳妍希 陳曉 周柯宇

上一則

向佐上綜藝突哭訴「娛樂圈很恐怖」 老爸向華強：他還不夠成熟…

延伸閱讀

怕影響和趙晴CP感？于正不讓周柯宇參加星光大賞「合體陳妍希」

怕影響和趙晴CP感？于正不讓周柯宇參加星光大賞「合體陳妍希」
三個問號…從小籠包變餃子大王 陳妍希回應肉感側顏

三個問號…從小籠包變餃子大王 陳妍希回應肉感側顏
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」
陳妍希翻紅上熱搜 網調侃：「男人名字帶柯才旺你」

陳妍希翻紅上熱搜 網調侃：「男人名字帶柯才旺你」

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻