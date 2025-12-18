鞏俐北京街頭放閃法籍丈夫 77歲老公狀態太猛

鞏俐將頭靠在丈夫肩頭，臉上掛著輕鬆幸福的笑容。(摘自小紅書)

國際影后鞏俐近年來回歸生活，鮮少在螢光幕前出現。不過，近日她與77歲的法籍丈夫米歇爾雅爾，被目擊現身北京街頭，兩人不僅牽手散步，還共騎單車、親密互動毫不遮掩，舉手投足間洋溢著甜蜜氛圍，完全打破外界對「國際巨星夫婦」疏離感的想像，宛如正處熱戀期的情侶。而米歇爾雅爾的凍齡狀態也令人嘆為觀止。

照片中，鞏俐身穿黑色束腰大衣，搭配長靴，整體造型俐落又不失氣勢，走在街頭依舊自帶焦點；77歲的米歇爾雅爾則選擇亮面羽絨外套出門，精神狀態相當不錯，甚至被路人誤以為年紀僅約50歲。

更令人稱羨的是，兩人一路上自然牽著手，鞏俐不時靠在丈夫肩頭，臉上掛著輕鬆幸福的笑容，而雅爾則低頭在她額頭落下一吻，完全不在意周遭目光。最後，兩人乾脆騎上共用單車離開，畫面宛如電影鏡頭般浪漫。