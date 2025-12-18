我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

何晴告別式 前夫許亞軍人在哪裡？一說來了一說在美

娛樂新聞組／綜合報導
有網友稱拍到許亞軍（紅圈左）帶著兒子許何（紅圈右）出席何晴告別式。（視頻截圖）
有網友稱拍到許亞軍（紅圈左）帶著兒子許何（紅圈右）出席何晴告別式。（視頻截圖）

大陸女星何晴告別式15日在北京舉行，儀式未對外公開，現場仍有不少影迷專程來送別。何晴與前夫許亞東所生兒子許何手捧骨灰送別母親，而何晴過世後一直未發聲的許亞東，被不少網友批評冷血，網傳他在告別式這天現身美國陪小兒子吃飯，也有人稱看到他現身告別式，引發熱議。

許何致悼詞時幾度哽咽說，媽媽很喜歡雪，她離開那天恰逢北京初雪，「在我心裡，這場雪就是為她而下的」。在儀式環節中，許何需手捧骨灰盒離開靈堂放上轎子，曝光的畫面中，許何小心翼翼捧著骨灰盒，將其安放轎子中央，還認真擺弄骨灰盒位置，眼神停留在骨灰盒上久久不肯離去。

據了解，何晴一生只有過一段婚姻，許何是她與許亞軍的兒子，兩人1995年因戲結緣後結婚，2001年兒子許何出生，但這段婚姻僅維持8年，當時2歲的許何之後都跟著許亞軍生活。許亞軍目前迎娶第四位妻子，又生了一個小兒子；由於許亞軍在何晴過世後一直未對外發聲，不少網友在網上問「許亞軍在哪裡」，至於「有沒有去前妻的告別式」，成為當天熱搜話題。

據媒體報導，有網友稱在何晴告別式當天，目擊許亞軍在美國一家餐廳陪小兒子吃飯，許亞軍身穿白色短袖，下搭淺色褲子，戴著框架眼鏡一直在翻看手機信息，而許亞軍的IP地址也顯示在美國，不少網友因此罵他冷血，前妻最後一程也不回來送別。

不過也有網友發出照片稱，許亞軍當天從美國趕回來，帶著許何一起現身告別式，父子倆一身黑衣並戴著口罩，許亞軍戴著黑色帽子，兩鬢都白了，雙眼紅著但全程沒說話。但這說法也未獲證實。

有網友稱，何晴告別式當天，在美國一家餐廳偶遇許亞軍帶著小兒子外出吃飯。（視頻截圖...
有網友稱，何晴告別式當天，在美國一家餐廳偶遇許亞軍帶著小兒子外出吃飯。（視頻截圖）
許何手捧母親的遺像跟隨轎子一同離開前往墓地。（視頻截圖）
許何手捧母親的遺像跟隨轎子一同離開前往墓地。（視頻截圖）

