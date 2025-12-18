高圓圓拍攝節目用替身 遭質疑耍大牌 業內為她「洗白」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓獲讚「真正的頂級骨相」。(取材自微博)
高圓圓獲讚「真正的頂級骨相」。(取材自微博)

有著「國民女神」之稱的大陸女星高圓圓，近日現身成都玉林菜市場拍攝影片，吸引大批民眾圍觀。但有眼尖網友發現，現場竟出現一位與她衣著一模一樣的「替身」，引發耍大牌爭議。但隨後有業內人士為她「洗白」，稱該替身只是「燈光替身」。

從網上流出的圖片可見，高圓圓穿著一身紅衣搭配白褲子，看起來年輕有活力。讓人訝異的是，46歲的她皮膚白皙緊緻、側顏線條清晰利落，狀況非常好。不少網友大讚「這才是真正的頂級骨相」、「果然是北京第一美女」。

不過，除了美照，另有網友曬出照片，指在拍攝空檔見到一位和高圓圓穿著同款紅衣白褲的女子，疑似她是「替身」。該照引來不少網友調侃，「拍攝節目也要替身嗎？」、「用AI更省錢，在家躺著行了」。

對此，業內人士及品牌方跳出來解釋，高圓圓是為廣告拍攝，工作人員實為「燈光替身」（光替），職責是取代藝人站位，協助調試光源角度、鏡頭構圖等技術參數，其他核心互動部分皆由高圓圓本人完成。

真相曝光後，多數網友從質疑轉為理解，稱「力撐女神敬業又親民」，但也有網友開酸，「這麼省時間就不要出來工作了」。相關話題一度登上熱搜。

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

