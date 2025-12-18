女兒失蹤不相信命運 舒淇「尋她」追真相

舒淇在「尋她」中尋找失蹤的女兒。（圖／采昌提供）

由「金馬影后」舒淇 主演並親自擔任出品人的電影「尋她」，影片以一樁新生兒離奇失蹤事件為開端，透過懸疑敘事切入女性命運議題，深刻描繪母親在家庭、社會與父權結構壓迫下的掙扎與覺醒，被譽為近年華語影壇最具情感穿透力的女性題材之作。

「尋她」是年僅31歲導演陳仕忠的首部長片作品，卻一舉入選上海電影節競賽單元，並勇奪金爵獎「最佳藝術貢獻獎」，同時獲得微博 電影之夜「年度最受期待影片」肯定，展現驚人創作能量。陳仕忠以嶺南地區為背景，運用細膩光影與自然景觀，營造出強烈地域氛圍，讓女性處境在炙熱陽光下被赤裸呈現。他形容，片中新生兒失蹤事件就像一道切口，讓長久被忽視的罪惡與苦難浮上檯面。

片中，舒淇顛覆以往銀幕形象，素顏上陣飾演嶺南農婦「陳鳳娣」，細膩詮釋一名母親在極端現實下的崩潰、堅持與不屈。為貼近角色，她親自學習農活、練習嶺南粵語，完全融入角色生活。陳仕忠透露，自己第一次走進電影院 看到的女主角就是舒淇，十年後能在處女作中與她合作，直言「寫劇本時腦中浮現的就是她，她是唯一人選」，更力挺表示：「誰說農村女性沒有美與氣質？」

「尋她」本片劇情描述一處靜謐的嶺南蔗村，農婦陳鳳娣（舒淇飾演）與丈夫甘耀祖（白客飾演）正期盼著新生命降臨。某日，她與另一位孕婦林申（郎月婷飾演）同時在破舊的鄉村診所待產，命運卻在此交錯。一場突如其來的暴風雨，沖垮了圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最終只有一個被救起。

自此，鳳娣的女兒失蹤，她的世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。然而那條通往真相的路途，將迫使她面對一個接著一個被埋藏的殘酷現實。