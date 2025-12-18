收入不如網紅？鞠婧禕控經紀公司壓榨 絲芭：月付25萬

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（取材自微博）
鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（取材自微博）

趙露思硬剛經紀公司之後，有「4000年一遇美女」稱號的大陸女星鞠婧禕，近日也與經紀公司絲芭傳媒打官司引熱議。網傳鞠婧禕指控稱，她為絲芭傳媒創造極大利潤卻遭長期壓榨，收入不如網紅；絲芭傳媒反擊造謠抹黑並提告，且曝光每月支付25萬（人民幣，下同，約3.5萬美元）固定薪資，累計已達稅前1.39億元（約1900萬美元），還給鞠婧禕買下外灘155平方米江景公寓。

鞠婧禕發文表示與絲芭傳媒的合約2024年6月18日到期不再續約，並指控絲芭傳媒簽訂「雙重合同」隱瞞真實收入，長期攔截自己該有的抽成，自己「收入極低、遭受壓榨」才發函解約，法律上合約即時終止。

絲芭傳媒則堅稱合約未到期，反控鞠婧禕違約；稱鞠婧禕2013年簽署的「專屬藝人合約」及2018年補充協議將獨家經紀權延長至2033年，2018年鞠婧禕又簽署補充協議，簽字經過鑑定有效。鞠婧禕則指控絲芭傳媒偽造她的簽名。律師出示法院委託兩份司法鑑定（2025年2月、9月）結果均為「無法判斷簽名真偽」。

綜合媒體報導，鞠婧禕自「芸汐傳」之後，影視之路順暢，一連出演了十多部作品，全都是大女主角，收入十分可觀；而且除了整容傳聞，她幾乎沒有任何負面新聞，連緋聞都不曾有。

雖然有網友驚嘆「月薪25萬？我幹一年都不到這個數」，也有網友認為，鞠婧禕收入1.39億與她為公司帶來的貢獻和流量相比仍顯「寒酸」，甚至有傳聞脫離公司這一年，她賺了比在公司十年還多的錢。

