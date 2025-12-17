我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張韶涵展開「覓光」巡迴演唱會。(摘自張韶涵微博)
張韶涵展開「覓光」巡迴演唱會。(摘自張韶涵微博)

歌手張韶涵近來展開「覓光」巡迴演唱會，向來以高完成度舞台與百變造型著稱的她，過去憑藉精緻五官與靈動氣質，多次以宛如童話角色般的形象登台，被粉絲封為「精靈公主」。不過，近期巡演造型卻意外在網路上掀起爭議，相關討論迅速延燒。

不少網友將焦點指向張韶涵造型團隊的更動。據悉，她自今年12月起結束與合作長達10年的御用髮型師帕克的合作，改由新團隊、髮型師劉雪亮接手。帕克過去為張韶涵打造的高顱頂比例、蓬鬆捲髮與夢幻線條，長年穩定地塑造出她獨特的「精靈感」舞台形象，也成為粉絲心中難以取代的標誌。

在「覓光」巡演汕頭站中，張韶涵以全新造型亮相，卻引發兩極評價。部分網友認為新造型少了以往的仙氣靈動，假髮質感與比例略顯失衡，甚至被吐槽顯老，形容她「從精靈公主變坐月子阿姨」，還有人戲稱造型宛如「紫色蟻后」。相關關鍵字隨即登上微博熱搜，「張韶涵也是裁員裁到大動脈」一詞更被大量轉發，形容更換造型團隊後，整體視覺風格落差過大。

不少粉絲也在社群留言表達惋惜，直言「真的差很多」、「以前的精靈感不見了」，甚至喊話希望前髮型師能回歸。不過，也有支持者替張韶涵緩頰，認為歌手嘗試不同風格本就難免有適應期，舞台實力與唱功才是核心。

裁員 微博

上一則

台命理師為客戶作法斬桃花 沒想到桃花一斷轉而愛上他成甜蜜嫩妻

下一則

蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂

延伸閱讀

諾貝爾和平獎得主馬查多團隊：她已經不在奧斯陸

諾貝爾和平獎得主馬查多團隊：她已經不在奧斯陸
從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮

從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化 LV穿搭引領時尚風潮
Instagram員工明年2月起 每周進辦公室5天

Instagram員工明年2月起 每周進辦公室5天
「送外賣是能隨時欣賞沿途風景的工作」 央視短片翻車

「送外賣是能隨時欣賞沿途風景的工作」 央視短片翻車

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁