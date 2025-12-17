片酬不及成龍 洪金寶念嘉禾恩情 戲一拍20年

洪金寶親吐自己在嘉禾公司20年的原因。(取材自微博)

現年73歲港星洪金寶是一代武打巨星，年輕時身手了得，早在70、80年代已是電影界的大紅人。近日，洪金寶和兒子洪天明、洪天照在抖音 拍片話當年，大爆自己當紅時期不懂得「水漲船高」道理，拍戲薪酬遠不及成龍 ，而洪金寶為嘉禾公司無條件拍戲20年，全因為老闆何冠昌一份恩情。

香港 01報導，洪金寶透露14歲那年因一次意外傷到腳，休養期間每天吃不停，結果體型即一發不可收拾。洪金寶透露「三德和尚與舂米六」是他首部擔綱男主角的電影，當年本來是鎖定成龍，但對方有片約，最終落在洪金寶身上。起初沒人看好，但電影暴紅後，不少人便說，「我就說你行嘛！」

洪天明問父親，「那個時候賺錢是特別多？」洪金寶直認不諱，「可以吧，但我不會理財，也不懂得什麼叫水漲船高，拍『龍的心』時才漲到400萬，而成龍拍了一部『蛇形刁手』就拿了1000萬、『醉拳』2000萬。」

雖然片酬不及成龍，但當年洪金寶亦是炙手可熱的武打明星，獲得不少大片商邀請拍戲，但洪金寶一直留在嘉禾公司，他解釋，「是因為一個恩情。我有段時間沒有錢，也沒有工作，我就去嘉禾公司找老闆何冠昌預支薪水，一個月借4000元，就這樣借了一年。一年之後我有工作，才慢慢還給他」，這也是洪金寶在嘉禾20年的原因。

洪金寶被問到，多年來有沒有一種「飄起來」的虛榮心，他笑說自己「身體比較重胖，飄不起來」，還稱「我從小就是一個很苦的人，後來有了一點錢，生活過得比較好一點」。

最後，洪金寶亦在影片下留言，「紅了一堆人圍著你，不紅沒人在乎你是誰。這個道理我早就想通了。所以別太把自己當回事，但也得把自己該做事做到最好。今天的一切，都是觀眾給我的，得對得起他們。」