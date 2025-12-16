醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出

成龍將普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。(取材自微博)

跨年電影「過家家」近日發布了「那個男人回來了」特別預告短片及「瞧這一家子」角色海報，成龍 搖身一變，成為一名普通退休 老者。看到粗布麻衣、頭頂白髮的「老人家」成龍，不少網友直呼「差點認不出來」。

「過家家」由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍等主演，片中，成龍一改往日形象，出演退休的任繼青。他一個人出門、一個人體檢、一個人吃飯、一個人失眠，彷彿在默默詮釋著「我總是一個人在練習一個人」。

然而，因記憶模糊將租客鍾不凡（彭昱暢飾）錯認為兒子，並聯合保健品銷售員蘇曉月（張佳寧飾）、洗車店老闆賈爺（潘斌龍飾）、鄰居金珍姑（李萍飾）組成「家庭」，在日常中重塑親情定義——這群不速之客意外闖入，使任爹一個人的生活，變成了兩個人的吵吵鬧鬧，三個人的逗嘴嬉笑，再到一群人的相擁取暖。

片中，功夫巨星成龍從西裝革履變為布衣簡裝，真實呈現阿茲海默症 患者的無助感，例如反覆遺忘買菜袋、對鏡自問「我叫誰啊」等細節；坐騎也從重型機車「降級」為自行車。他的皺紋爬上臉頰，步伐也不再如從前那般矯健，成龍將一名普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。

不過，以往以動作片見長的成龍，此番也會挑戰高難度動作場面，上天入地、飛簷走壁，與犯罪分子展開驚險周旋。