我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成龍將普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。(取材自微博)
成龍將普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。(取材自微博)

跨年電影「過家家」近日發布了「那個男人回來了」特別預告短片及「瞧這一家子」角色海報，成龍搖身一變，成為一名普通退休老者。看到粗布麻衣、頭頂白髮的「老人家」成龍，不少網友直呼「差點認不出來」。

「過家家」由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍等主演，片中，成龍一改往日形象，出演退休的任繼青。他一個人出門、一個人體檢、一個人吃飯、一個人失眠，彷彿在默默詮釋著「我總是一個人在練習一個人」。

然而，因記憶模糊將租客鍾不凡（彭昱暢飾）錯認為兒子，並聯合保健品銷售員蘇曉月（張佳寧飾）、洗車店老闆賈爺（潘斌龍飾）、鄰居金珍姑（李萍飾）組成「家庭」，在日常中重塑親情定義——這群不速之客意外闖入，使任爹一個人的生活，變成了兩個人的吵吵鬧鬧，三個人的逗嘴嬉笑，再到一群人的相擁取暖。

片中，功夫巨星成龍從西裝革履變為布衣簡裝，真實呈現阿茲海默症患者的無助感，例如反覆遺忘買菜袋、對鏡自問「我叫誰啊」等細節；坐騎也從重型機車「降級」為自行車。他的皺紋爬上臉頰，步伐也不再如從前那般矯健，成龍將一名普通退休老人的日常刻畫得頗為接地氣。

不過，以往以動作片見長的成龍，此番也會挑戰高難度動作場面，上天入地、飛簷走壁，與犯罪分子展開驚險周旋。

成龍 退休 阿茲海默症

上一則

被酸穿搭像菜市場夫人 池秋美高EQ回嗆：管太寬

下一則

阮經天打破見光死魔咒 飛韓見小20歲女友

延伸閱讀

演活阿茲海默症患者…成龍「過家家」讓網友驚呼：認不出來

演活阿茲海默症患者…成龍「過家家」讓網友驚呼：認不出來
成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜

成龍過世了？黑白病床照網上流傳 真相超級離譜

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條