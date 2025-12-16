虞書欣新劇「雙軌」收視暴死 大尺度親密戲救不回

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣（左）主演的「雙軌」空降開播，收視和口碑不如預期。(取材自微博)
中國女星虞書欣因捲入霸凌他人、家族侵占國有財產爭議，導致形象重創。近日，她主演的新劇「雙軌」空降開播，但播出半小時平台熱度僅1300左右，被質疑「仆街」。有網友吐槽，「雙軌」劇情弱智，尤其虞書欣依舊用一貫娃娃音，演技毫無長進。此外，一場曖昧夢境的親密戲，也被質疑「尺度好大」。

「雙軌」改編自時玖遠的同名小說，講述姜暮（虞書欣飾）爸爸帶回戰友的孩子靳朝（何與飾），兩人以「兄妹」相伴，但父母離婚後，爸爸帶靳朝赴泰國。成年後的姜暮偷偷飛往泰國找「哥哥」，卻發現曾經的翩翩少年變成滿身市井鋒芒的修車工，兩人在光明與黑暗之間，雙向奔赴。

該劇播出後，熱度和流量低迷，首播六集廣告招商慘淡，僅兩個品牌投放，第六集甚至「零廣告」。粉絲後援會緊急組織「雲包場」刷熱度，3小時內讓熱度衝至3811。

主打「偽骨科」情節的「雙軌」，被觀眾質疑劇情邏輯漏洞多、節奏混亂，包括姜暮對於繼父的莫名敵意、十年未見的兄妹兩人直接認出對方、瘦弱男主擊敗金剛壯漢等，都不太符合現實邏輯，是「老梗中的老梗」。

還有觀眾表示，「雙軌」劇情愈看愈狗血，整體風格真很像「古早言情小說」、「弱智劇情讓人完全看不下去」。

在人設上，虞書欣飾演的姜暮也被吐槽過於戀愛腦，「跳過親情直接演情侶」；她一貫娃娃音、僅靠皺眉表達複雜情緒的演技，也挨批毫無長進。

不光如此，劇中一場泳池夢境場景也引發「尺度過大」討論。畫面中只見何與半裸、虞書欣穿著泳衣，兩人在泳池中親密擁吻，讓不少網友看了臉紅心跳。

「雙軌」一場泳池夢境的親密互動場景，引發「尺度過大」質疑。（取材自微博）
