戲說從頭／「老舅」拍出庶民煙火氣 郭京飛演繹人生中的不完美

年代輕喜劇「老舅」由由郭京飛（見圖）、王佳佳主演。(取材自微博)

由中國演員郭京飛、王佳佳主演的年代輕喜劇「老舅」近日播出，該劇以90年代東北為背景，講述了高校畢業生從國營大廠下崗後，在時代浪潮中摸爬滾打的人生故事。

新京報、揚子晚報報導，最新版海報中，郭京飛飾演的崔國明與王佳佳飾演的李小珍齊心協力推著滿載家人與生活重量的車輛向前。海報既呈現了一家人攜手奔赴生活的煙火氣，也透露出「家人既是責任也是動力」的寓意，將老舅那股樂觀、仗義、不服輸的勁兒定格在畫面中。

劇中，郭京飛飾演的崔國明是典型的「不完美」主角。他聰明活絡，卻總在創業路上栽跟頭，折騰半生卻屢屢碰壁；他熱情仗義，願意為朋友兩肋插刀，卻常因「顧外不顧家」讓妻子操心，甚至在女兒心中落下「不靠譜爸爸」的印象。雖然有著各種缺點，但他的倔強與樂觀也成了動人的情感連接點。

王佳佳飾演的李小珍，則是典型的「東北大女人」，刀子嘴豆腐心，用韌性撐起家庭半邊天；陳明昊飾演的霍東風，從江湖大哥到洗心革面創業，展現了時代轉型中邊緣人物的血性與無奈；劉佩琦飾演的姥爺，一輩子扎根幹一行，一句「莊稼不收年年種，定有一年好收成」的口頭禪，不僅是他對生活的態度，更成了家族精神的傳承。

輕喜劇與現實主義交織的風格，是「老舅」的獨特魅力。它善於刻畫東北人用特有的詼諧化解生活困境的細節：老舅在食堂唱「鐵窗淚」諷刺新廠長，用幽默反擊職場不公；同學會上，他巧妙化解薪資尷尬，盡顯高情商。而在喜劇的外殼下，也藏著對現實的深刻思考，這些「笑後帶酸」的情節，讓觀眾在歡笑中體會到普通人奮鬥的艱辛，實現「笑中有淚、淚中帶暖」的情感共振。