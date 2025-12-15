我的頻道

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知 母親可能已經死了

岩崎茂遭中制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀

世界新聞網／輯
「狙擊蝴蝶」劇照。（取材自微博）
42歲女星陳妍希近來以「狙擊蝴蝶」迎來角色轉型，從「甜妹」走向成熟「姐姐」。她表示自己看了韓星孫藝真主演的「經常請吃飯的漂亮姐姐」，有了拍姐弟戀的想法，在飾演岑矜的過程中不斷感慨，「誰會不希望有一個這樣的姐姐！」

新浪娛樂報導，首次在戲裡挑戰姐弟戀，對陳妍希而言並不輕鬆，大量台詞與情感層次的拿捏，讓她在拍攝初期不斷調整。但在導演黃天仁與搭檔周柯宇的默契配合下，她逐漸找到節奏，形容整個創作過程「什麼都對了」。

「說真的，我自己在看劇本的當下，也常常會感慨誰會不愛這個姐姐啊，這個姐姐真的太好了，你缺什麼就幫你買什麼，不希望李霧在生活上委屈自己。她給與李霧的是一個很平等的關係，又很有愛地引導李霧往一個好的方向發展。」陳妍希說。

談及現實生活，陳妍希坦言「允許一切發生，如果努力過還是一樣的結果，那就接受它。」邁進40歲之後，她不太會選擇一些小朋友的戲，「符合自己的年紀」是她目前在選角上的要求之一。

同時她還提到了女演員的困境，表示自己仍然十分熱愛演戲，會一直拍下去，暫時沒有想過要退休

