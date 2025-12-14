67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

當年紅遍港圈的段譽公子湯鎮業，竟在青島一待就是20年，放棄名利場的光環，他在菜場砍價、後廚忙活開茶餐廳，把日子過成了煙火詩。如今67歲的他直言：香港 根本比不了！到底青島有啥魔力，讓他徹底扎根？一家人的幸福生活背後，藏著怎樣的人生選擇？

網易號「徐醇老表哥」報導，湯鎮業的人生轉折，始於一場從香港到青島的遷徙，這1700公里，不只是地理距離的跨越，更是他對過往人生的止損和對新生活的重啟。

如今在青島，鄰居們早就習慣了這個香港老爺--腳踩拖鞋、不遮不掩，開著車穿梭在菜場和茶餐廳之間，完全沒了明星架子。

湯鎮業在青島可不是單純養老，一把年紀還扎進了創業大軍，開了家茶餐廳。不同於那些掛名當老闆的明星，湯鎮業是真往後廚鑽，為了讓蝦餃味道正宗，親自調餡料、盯火候。

在香港，他是被攝像機圍獵的獵物，一言一行都被放大，而在青島，他是掌控鍋碗瓢盆的廚子，能安安心心做自己想做的事。

短視頻裡的他，一會兒教粵語，一會兒搞怪耍寶，要是不仔細看，誰能把這個樂呵呵的老頭，和當年那個風流倜儻的港圈頂流聯繫起來？

這份鬆弛不是裝的，是茶餐廳的煙火氣熬出來的，也是一大家子的瑣碎生活磨出來的，在青島，沒人揪著他幾十年前的往事不放，大家更關心他店裡的飯菜香不香，抖音上教的粵語標不標準。這種被當成普通人的自在，是他在香港從未擁有過的。

湯鎮業（左圖）年輕時飾演「天龍八部」段譽（右圖），紅遍港圈。（取材自青島新聞客戶端）

誰能想到，當年的湯鎮業手裡握的是一手王炸，TVB第八期訓練班出身，顏值是那個年代最標致的小生臉，一部《天龍八部》裡的段譽，讓他和劉德華 、梁朝偉 並肩，成了港圈審美巔峰的代表。

那時候的他，掌聲、鮮花、粉絲簇擁，風光無限。

可命運的反轉來得猝不及防，翁美玲的離世，讓他瞬間捲入輿論漩渦的中心，一夜之間，掌聲變成罵聲，主角變成配角，負心漢的標籤成了他甩不掉的枷鎖。

在香港那個逼仄高壓的圈子裡，他舉步維艱，只能放下身段謀生：去台灣發展、來內地拍戲，演大反派、甚至接拍三級片。

曾經為了生計在船廠、工地干苦力的少年心性又回來了——只要能掙錢，面子算什麼？

這場從雲端跌落的疼痛，讓湯鎮業徹底看清了名利的虛幻，他明白再響亮的名氣，也不如口袋裡的鋼崩實在，不如家人的笑臉暖心。這份清醒，成了他後來人生選擇的底色。

湯鎮業不敢停下腳步的原因很簡單：他要養一個龐大的家庭。這六張嘴，意味著一年幾百萬的固定開銷，孩子們要出國留學、要生活，每一筆都得實打實掏錢。

所以哪怕到了2024、2025年，67歲的他還在影視圈打轉，「宮鎖心玉」裡的康熙、「墨雨雲間」裡的權臣，不管是配角還是客串，只要片酬合理，他都接得樂呵呵的。

有人調侃他晚節不保，可他不在乎：能掙錢養家，有什麼丟人的？