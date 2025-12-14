陳妍希相差19歲戀愛腦「狙擊蝴蝶」逆轉勝關鍵曝光

陳妍希、周柯宇戲外相差19歲，在「狙擊蝴蝶」則上演相差11歲姐弟戀。（取材自微博）

女星陳妍希 主演的中國電視劇「狙擊蝴蝶」近期強勢逆襲，成為追劇圈最大黑馬。該劇不僅在中國影音平台播放量突破億次，站內熱度衝破2萬6000，更在社群討論與多項數據榜單上呈現「斷層式領先」，從播出前不被看好，一路翻身成為年度現象級作品。而讓整部戲成功「起死回生」的關鍵人物，正是曾打造神劇「想見你」的台灣導演黃天仁。

「狙擊蝴蝶」在開拍前並不被看好，劇組內部甚至一度認為「幾乎不可能爆紅」。原始劇本被評為敘事平淡、衝突不足，人物設定也偏向戀愛腦，加上作品定位為偶像劇，外界對42歲的陳妍希搭檔23歲的周柯宇演出姐弟戀充滿質疑，戲外19歲的年齡差更被酸為「母子戀」，唱衰聲浪不斷。

關鍵轉折點出現在正式開拍前，黃天仁導演與編劇團隊緊急閉關三天，對劇本進行大幅翻修。他果斷推翻原本從2016年鋪陳到2024年的單線敘事，改為雙時間軸交錯結構，讓觀眾在追劇過程中如同解謎般，逐步拼湊人物關係與情感線索，大幅提升追看黏著度。

黃天仁重塑角色設定，將原本偏重戀愛的情節，調整為男女主角的雙向成長。周柯宇飾演的「李霧」不再為愛情放棄前途，而是在海外歷練多年後成熟歸來，與陳妍希飾演的「岑矜」重新相遇，讓感情線更具說服力，也成功化解觀眾對年齡差的疑慮，再加上陳妍希的狀態極佳，超級有說服力，成功詮釋相差11歲的姐弟戀，絲毫看不出兩人實際上竟相差19歲。

劇組人員透露，拿到新版「狙擊蝴蝶」劇本時全體震驚，直言彷彿換了一部戲，雖然沒有華麗場景或大規模取景，卻憑藉情感鋪陳與節奏掌控，創造出最佳效果。