我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

「晴格格」曬19歲兒近照 網驚呼：星二代顏值天花板

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王艷在其社交平台曬出與兒子「球球」王泓欽的近照。（取材自微博）
王艷在其社交平台曬出與兒子「球球」王泓欽的近照。（取材自微博）

近日，「晴格格」王艷突在其社交平台曬出一組兒子「球球」王泓欽的近照，瞬間讓網上炸了鍋，因為照片裡的球球已經19歲，身高超180公分，比媽媽王艷高出半個頭，他摟著媽媽的肩膀拍照，看起來非常穩重、陽光，直接把「王艷兒子顏值逆襲」話題頂到了微博熱搜前排，不少網友讚球球去年以籃球特長生身分保送北京大學，又遺傳到了王艷的美貌基因，堪稱星二代顏值天花板。

12月11日，社交平台突然被「晴格格」王艷的一條動態炸了鍋，她曬出了19歲兒子球球的近照，照片裡的王鴻欽一手插著褲兜，一手環住媽媽的肩膀，黑色T恤配同色系休閒褲，笑起來露出一口白牙，少年感裡透著股讓人意外的穩重，從他輸廓分明、眉眼清秀的五官來看，明顯遺傳了媽媽王艷的好基因，而他自帶「運動少年」的氣場，和比王艷高出小半個頭的身高，讓不少網友直誇「荷爾蒙拉滿」。

有網友稱，他們的印象還停留在小時候圓滾滾的「小胖墩」球球，當時他在節目裡吐槽媽媽「只會花錢」，還喊王艷「豬頭」，急了的時候甚至動手推搡，當時還曾引來「王艷教育失敗」的爭議，沒想到如今球球像是照著漫畫裡運動系男主長的，穩重又陽光，不少人評論「這顏值甩圈裡一半星二代幾條街」，也有人覺得他像王一博。

之前王艷還偷偷曬過他的腹肌照，雖說打了馬賽克，但6塊腹肌的輪廓清清楚楚，網友調侃「這身材管理，男明星看了都得卷起來」。再看身高，官方資料寫著最少180CM，可照片裡那落差，說有185CM都有人信。

照片裡的王艷也完全不像51歲的人，淺棕色套裝襯得素顏的她氣質貴氣，讓人想起當年她在「還珠格格」裡演晴兒的時候，可是無數人心中的「白月光」，如今多年過去，這份溫婉勁兒不僅沒減，還多了幾分歲月沉澱的從容。

王泓欽，藝名球球，中國演員，王艷與王志才之子，2015年1月參演真人秀電影「寶貝，對不起」 ，2016年與母親王艷共同演唱電影宣傳曲「小風鈴」，2021年5月至2022年11月參演電視劇「劉老根4」、「劉老根5」，2020年5月起擔任浙江科瑞信電子科技有限公司董事，2024年6月以籃球特長生身分保送北京大學。

微博

上一則

狗仔爆料娛樂圈「雙頂流戀愛ing」 這些人被對號入座

延伸閱讀

少女時代Tiffany認愛演員卞耀漢 以結婚前提交往

少女時代Tiffany認愛演員卞耀漢 以結婚前提交往
王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞

王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞
「頂流印鈔機」王一博傳不續約 樂華娛樂股價大跌

「頂流印鈔機」王一博傳不續約 樂華娛樂股價大跌
「頂流印鈔機」王一博不續約樂華娛樂？ 公司股價應聲大跌

「頂流印鈔機」王一博不續約樂華娛樂？ 公司股價應聲大跌

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產