「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

何晴和許亞軍有過一段婚姻，育有一子。(取材自微博)

以溫婉古典氣質聞名的中國資深女演員何晴，被多家媒體與親友證實在13日病逝於北京，享年61歲。談及何晴的感情生活，她和「人民的名義」演員許亞軍有過一段婚姻，育有一子。

1989年，何晴因電影「女子別動隊」與演員劉威相戀，兩人於1994年分手。對於這段戀情，在2007年，劉威告訴媒體他和何晴當時只是同居不是結婚。

何晴因電視劇「風荷怨」結識了許亞軍，當時許亞軍已經離婚兩次，她不顧外界質疑結婚，兩人婚後生子，兒子取名叫許何，正好取了兩人的姓，可見當時愛的火熱。可惜許何2歲時，兩人就離婚了。

許亞軍共經歷了四段婚姻，第三任妻子是何晴。他2017年在電視劇「人民的名義」中飾演省公安廳廳長祁同偉翻紅，他曾在採訪時說：「我雖然結過四次婚，但並不是因為我花心，只是因為我願意負責。」

何晴在華語影視史上佔有無可取代的地位，她是唯一完整出演央視版「四大名著」影視作品的女演員，成就至今無人能及。