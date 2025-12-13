我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾獲NBA杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

布朗大學爆槍擊釀2死 期末考第2天多人中彈 槍手在逃

「許我耀眼」陳偉霆首回應官宣生子：不想把小朋友藏起來

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳偉霆首談與超模何穗官宣生子的原因。（取材自微博）
陳偉霆首談與超模何穗官宣生子的原因。（取材自微博）

以「許我耀眼」翻紅的港星陳偉霆近日接受雜誌訪問時，首談與超模何穗官宣生子的原因；今年10月，兩人宣布結婚生子，還曬出了兒子的背影，讓粉絲收穫雙倍驚喜。

陳偉霆稱，自己與何穗在一起很多年，不公開談論感情生活，是出於互相的保護以及不想影響到各自的工作；兒子出生是計畫內的，他們不想把小朋友藏起來，他們希望小朋友知道：「你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」

自2021年被狗仔拍到，陳偉霆與何穗的戀情就成了「公開的秘密」。兩人穩定交往多年，卻從未正面回應過感情狀況，沒想到第一次官宣就是通知大家，他們做爸爸媽媽了。

陳偉霆透露，他在13歲時痛失父親，這20多年來，他從未停止過對父親的思念，也因此格外重視作為一個父親的責任。等到自己有了兒子後，也會經常思考：我如何當他的榜樣？

此外，談及「許我耀眼」觀眾被稱作「好命哥」，他大笑，自稱自己也非常好命，稱被大家這麼喜歡完全是預判之外的事情，「那我以後就只做『好命哥』嗎？不是。我還是會拚，繼續測試自己，把自己放開一點，嘗試更多的東西。」

上一則

許光漢駁斥與張軒睿有心結 太忙剛得知趙震雄引退超震驚

延伸閱讀

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜
趙露思「許我耀眼」慶功賣貨挨批割韭菜 陳偉霆問分成

趙露思「許我耀眼」慶功賣貨挨批割韭菜 陳偉霆問分成
慶功宴上賣貨？ 趙露思、陳偉霆「許我耀眼」挨轟割韭菜

慶功宴上賣貨？ 趙露思、陳偉霆「許我耀眼」挨轟割韭菜
看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆

看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷
馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人