龔慈恩記憶力強 10分鐘一鏡到底 「女主內心感同身受」

龔慈恩在「新聞女王2」中飾演一個有計謀、城府深的角色。（取材自微博）

香港 資深女星龔慈恩最近接連在「金式森林」和「新聞女王2」兩部劇中演出，飾演的角色廣受觀眾歡迎。在最近的「新聞女王2」宣傳活動中，她表示對觀眾對角色的喜愛感到很開心。龔慈恩今年被提名為「最佳女配角」，對於獲獎的信心，她回答說：「我覺得參與這麼好的劇集，且獲得觀眾喜愛，我已經是贏家了。但無論是誰贏得這個獎項，我都會感到開心，因為大家都很努力。」

香港01報導，在劇集中，龔慈恩飾演一個有計謀、城府深的角色。她受訪時表示，這個角色與現實中的自己有所不同。她說：「我的個性和我在劇中的角色有一些差異。我不否認有時候需要採用強硬手段，但這些年來，最重要的事情是溝通和互相理解。我被認為有點像劇中的人物方太，她懂得如何應對這個位置，她的劍法相當厲害，但後來她也變得更加感性。我認為這個角色有些可悲，一開始的時候我沒有這種感覺。」

報導指出。最近，觀眾們讚揚她在劇中連續10分鐘的單鏡頭演出。對此，她回答說：「對我來說，我不是一個記性很好的人，但這實際上是方太內心的話語。因為我一直以來了解她的內心世界，我對她感到同情。」