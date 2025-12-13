梁家輝曾被台封殺 4年無戲可拍擺攤謀生

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
梁家輝自爆曾被台灣封殺多年。（視頻截圖）
有「千面影帝」之稱的梁家輝在華語影壇地位穩固，但他的人生並非一路順遂。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

梁家輝出道至今演過超過百個角色，體驗上百種人生。他提到讓他最難忘1983年的電影「垂簾聽政」，因為這部作品讓他以最年輕之姿奪下香港電影金像獎最佳男主角。然而電影因觸及當時政治禁忌，使他遭台灣封殺。由於當年台灣是華語市場主力，各大香港電影公司也不敢起用他，他一度陷入長達數年的無戲可拍，為了生計，他只能擺地攤賣皮革飾品。

他回憶當年景象：「市政局來抓，我們逃；他們一走，我們又回來擺攤。」被問到是否會被認出時，他苦笑表示：「那時候身段已經放到最低。別人問我是不是梁家輝，我會說：『對，我是最佳男演員，但你可以先看看我的產品，便宜一點賣你。』」直到1987年後，他才重新回到主流市場。

談及演藝工作，他始終抱持專業心態，認為每個角色都有其價值：「不管多爛，只要我接了，我就全心投入。」他也透露自己非常能抽離角色：「一離開片場角色就放下，對我來說這就是一份職業，任務完成後不會把角色留在心裡。」他表示每個角色都幫助塑造他，但不會對他造成個人影響。

至於演技深厚的原因，他認為來自於「觀察力」。梁家輝分享自己從小習慣觀察生活，會在陽台上看路人走路的方式、服裝配色，甚至記下公交車時刻表。他將這些細節變成日後演戲的素材，成為他千變萬化的角色塑造根基。

