以骨董照見人心…奇幻劇「啞舍」穿越時空講異聞奇事

「啞舍」由高偉光(右)、梁靖康主演。(取材自微博)

方寸小店，一步千年。由趙啟辰執導，高偉光、梁靖康、張淼怡、毛曉慧主演的奇幻劇「啞舍」官宣定，並發布「開門見寶」定檔海報及「古物奇旅」版預告片。古怪玄妙劇情引起不少網友關注。

揚子晚報報導，「啞舍」改編自玄色同名小說，講述了神秘的骨董店老板畢之（高偉光飾）和活在21世紀的寵物 醫生蘇北陸（梁靖康飾）組成合作夥伴，一起踏上尋回骨董時光之旅的故事。「啞舍」的核心魅力在於將冰冷的骨董賦予滾燙的生命力，以「古物尋回」為敘事主線，構建出一幅多元時空交織的瑰麗畫卷。

定檔海報以骨董店「啞舍」為核心場景，呈現出古典與奇幻交織的視覺質感。中式雕花門窗搭配磚牆、燈籠等元素，營造濃郁傳統氛圍；窗欞內則掩映著魚紋鏡、留青梳、錕铻刀、青銅劍、人魚燭、六博棋、雙跳脫、四季圖等奇珍骨董。骨董店老板畢之、實習寵物醫生蘇北陸圍坐石桌，二人對飲甚歡，古今搭檔「跨時空尋珍」氛圍感呼之欲出。

預告片中，骨董店啞舍猶如一扇「任意門」串聯古今，時空穿梭的設定更讓劇集風格異彩紛呈。從21世紀的都市街巷到民國的煙雨江南，從古代的朝堂江湖到仙俠幻境，觀眾將跟隨這對「超時空搭檔」的腳步，在不同時空的風土人情中沈浸式漫遊。現代都市的繁華喧囂、古代朝堂的權謀博弈、民國時期的異聞奇事、仙俠世界的縹緲玄幻，多元場景的切換不僅帶來視覺上的新鮮感，更讓每個時空下的人物故事都獨具特色，構成一幅跨越千年的群像畫卷。

「啞舍里的每一件古物，都有自己的故事」，劇集以古物為敘事支點，每一件骨董都藏著一段塵封的故事。

懸疑氣質的巧妙融入，讓「啞舍」的敘事節奏張弛有度。「這些古物會影響他人命運」、「你可願將它們一一收回」、「不是同一時代的人，注定會分開」，預告片將懸疑和宿命感拉滿。

畢之和蘇陸北尋找骨董的過程，如同一場場精心設計的「劇本殺」，既要破解器物的奇特功能，又要解開角色的心結，「以骨董照見人心」，讓奇幻劇情更具溫度，也讓劇集在娛樂性之外承載了更深層的人文思考。