又一部揭日軍731部隊暴行新劇… 章宇、尹正還原歷史真相

娛樂新聞組／即時報導
「反人類暴行」聚焦侵華日軍731部隊惡行。（取材自微博）
「如果受害者都忘了，加害者怎麼還記得呢？」電視劇「反人類暴行」近日官宣定檔。該劇由牟芯岑執導，江奇霖、章宇、尹正、蘭西雅、韓靜等主演，聚焦侵華日軍731部隊反人類暴行，以雙線敘事結構，深刻揭露歷史真相，具有重大歷史意義與現實價值。

揚子晚報報導，該劇提前釋放出6分鐘超長片花，蔣奇明首先亮相。該劇講述1992年，哈爾濱731陳列館工作人員小金在整理史料時，發現這段歷史的記錄殘缺不全，為尋找真相，他踏上了一場跨越數十年的跨國取證之旅，逐漸還原出那段被塵封的黑暗歲月真相的故事。

尹正飾演的角色是個影視劇導演，專門拍攝鏡頭內容。劇中，他被調往這個反人類暴行的部隊，拍攝他們的畫面內容，於是便出現了要把這些反人類暴行的影像資料傳遞出去的劇情。其他還包括，送貨郎、製圖員、滿映導演、抗聯戰士等打造豐富群像。

暑假檔電影「南京照相館」中，講的也是透過影像傳遞日軍暴行的故事，「反人類暴力」被看好有望承接「南京照相館」口碑，締造不俗口碑和收視。

據悉，12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，該劇的播出，必將再次敲響歷史警鐘。

