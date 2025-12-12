「軍嫂」張馨予開小差 上課被抓包辯稱「有認真聽課」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
張馨予上課偷畫老師被抓包，事後稱「有認真在聽課」。(取材自極目新聞)
張馨予上課偷畫老師被抓包，事後稱「有認真在聽課」。(取材自極目新聞)

演員張馨予近日在個人社交平台上曬出一段自己上課時的視頻，只見她看似專心聽課，實則不時低頭，速寫老師的Q版畫像還配文：「上課畫老師的操作……一直沒變」。網友笑稱「這像極了我上課開小差的樣子」、「感覺姐姐快睡著了」。

素顏上課的張馨予披散著秀髮，則讓網友直呼「太美了」、「校園女神回來了」。

綜合極目新聞等媒體報導，該視頻部分內容疑似張馨予的同學拍攝，只見她看似專心聽課，實則不時低頭，速寫老師的Q版畫像。有一幕是她抬頭時正好與老師對視，表情有一瞬間慌亂，隨後微笑點頭，有網友表示，「這像極了我上課開小差的樣子，還時不時點頭表示自己在認真聽講。」張馨予則回覆：「對對對！開小差的時候突然被老師對視，嚇一激靈。」

女演員張馨予上課偷畫老師。(取材自極目新聞)
女演員張馨予上課偷畫老師。(取材自極目新聞)

之後張馨予曬出多張話劇排練照，表示「叫我學姐，話劇排練中，人就是要不斷的學習，還有我真的有認真聽課。」

38歲的張馨予代表作有「封神英雄榜」、「武媚娘傳奇」、「神鵰俠侶」、「思美人」等，但之前她身上最知名的標籤可能是「李晨前女友」。張馨予後來參加軍營紀實節目「奇兵神犬」，與教官何捷相識，兩人在2018年步入婚姻。

成為「軍嫂」後，張馨予的社交帳號畫風突變，從時尚大片轉向菜園瓜果，紅毯妝容也變成水墨習作，昔日的「黑料女王」如今像被溫水浸過一樣溫柔，也讓網友感嘆「何捷真把她寵成小女孩」。

38歲的張馨予仍充滿少女感。（取材自微博）
38歲的張馨予仍充滿少女感。（取材自微博）

