「我不叫李現」…西藏爬雪山被路人認出來 李現搞笑否認

中國新聞組╱即時報導
中國男星李現日前到西藏挑戰爬雪山。(視頻截圖)
中國男星李現日前到西藏挑戰爬雪山。(視頻截圖)

中國男星李現日前到西藏挑戰爬雪山，他在微博發了一部37分鐘的影片，當中顯示，李現雪山徒步時被路人認出，對方不太確定地問，「你叫李現嗎？」李現笑著否認，「我不叫李現！認錯了，不好意思」，網友笑說，「掩耳盜鈴式否認也太可愛了」。

綜合媒體報導，李現日前挑戰西藏山南洛紮縣庫拉崗日雪山線，海拔4700米、全程13公里，途經白瑪林措、強巴措等冰川湖泊，還在連續降雪後捕捉到「日照金山」奇觀，李現發布37分鐘視頻，帶領大家沉浸式體驗壯麗風光和西藏真實體驗。

有眼尖的網友發現，視頻顯示，李現雪山徒步時被路人認出來，但由於不太確定，對方問李現，「你們是不是博主？」李現笑著說，「算是吧！」隨後對方表示自己有70多個粉絲，李現說自己只有35個粉絲，路人回覆，「你後面有w，我們後面沒有的」。最後要離開時，路人追問，「你叫李現嗎？」李現脫口否認，「我不叫李現！認錯了，不好意思」。

網友們看了這段影片後，紛紛笑說，「哥有沒有可能人家早就認出你了哈哈哈哈哈！」「李現這掩耳盜鈴式否認也太可愛了，路人明明都認出來了還嘴硬」、「既然不是李現，那是我們上官誠明少爺還是謝之遙呢」、「我現哥太可愛了」。

李現出生於湖北省，曾憑「親愛的，熱愛的」一夜漲粉千萬，其他代表作還有「河神」、「去有風的地方」、「法醫秦明」等。不過李現近四年深陷作品斷檔困境，拒絕流量變現、不常駐綜藝的性格，更讓事業雪上加霜。

當同期男星紮堆進組、綜藝刷臉時，李現卻背著登山包奔赴西藏的漫天風雪裡，無保鏢、不擺拍，素顏扛高反，徒步庫拉崗日。

