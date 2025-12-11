我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾黎（右三）趙露思（右二）迪士尼同框引熱議。（取材自微博）
曾黎（右三）趙露思（右二）迪士尼同框引熱議。（取材自微博）

有網友在上海迪士尼偶遇頂流小花趙露思，還有多次合作的曾黎陪在她身邊，網友留言表示「這對螢幕母女同框，畫面太美好了」。

趙露思和曾黎相差22歲，多次在劇中飾演母女讓她們成了「忘年交」；當天趙露思穿著大毛領的外套，內搭連帽針織衫，顯得臉型小巧精緻；曾黎穿豹紋外套，她抱著趙露思一起看節目，側身偎在趙露思的肩頭上，就像是一對「母女」。

趙露思當天戴著星黛露的帽子，淡妝模樣顯得氣色很好，她沒有拒絕粉絲們的拍照要求，不僅對鏡頭微笑，還不時的和網友打招呼。

趙露思蹲在地上啃雞腿。（取材自微博）
趙露思蹲在地上啃雞腿。（取材自微博）

據指出，趙露思蹲在地上啃雞腿，模樣可愛；不過她身邊有幾名工作人員，有人幫她買雞腿，也有人忙著拍照、錄影，似乎還有要出片的任務。

趙露思去年12月因病暫停工作，因為跟經紀公司的糾紛、大約一年都沒有工作，直到「許你耀眼」的播出，才讓人看見她的另一面。搜狐報導指出，近期網傳多位藝人簽約更名後的「虎鯨文娛」，尤其是因經紀合約與前司公開拉鋸的趙露思，儘管未正式官宣，但多方線索都指向她已與相關公司達成深度合作。

趙露思 迪士尼

上一則

拍700部電影成絕響 南韓傳奇影后金芝美85歲在美辭世

下一則

挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟

延伸閱讀

趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過

趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過
趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」

趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜
趙露思誇張吃楊梅 網友吐槽戲精附體 粉絲出面維護

趙露思誇張吃楊梅 網友吐槽戲精附體 粉絲出面維護

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺