趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

曾黎（右三）趙露思（右二）迪士尼同框引熱議。（取材自微博）

有網友在上海迪士尼 偶遇頂流小花趙露思 ，還有多次合作的曾黎陪在她身邊，網友留言表示「這對螢幕母女同框，畫面太美好了」。

趙露思和曾黎相差22歲，多次在劇中飾演母女讓她們成了「忘年交」；當天趙露思穿著大毛領的外套，內搭連帽針織衫，顯得臉型小巧精緻；曾黎穿豹紋外套，她抱著趙露思一起看節目，側身偎在趙露思的肩頭上，就像是一對「母女」。

趙露思當天戴著星黛露的帽子，淡妝模樣顯得氣色很好，她沒有拒絕粉絲們的拍照要求，不僅對鏡頭微笑，還不時的和網友打招呼。

趙露思蹲在地上啃雞腿。（取材自微博）

據指出，趙露思蹲在地上啃雞腿，模樣可愛；不過她身邊有幾名工作人員，有人幫她買雞腿，也有人忙著拍照、錄影，似乎還有要出片的任務。

趙露思去年12月因病暫停工作，因為跟經紀公司的糾紛、大約一年都沒有工作，直到「許你耀眼」的播出，才讓人看見她的另一面。搜狐報導指出，近期網傳多位藝人簽約更名後的「虎鯨文娛」，尤其是因經紀合約與前司公開拉鋸的趙露思，儘管未正式官宣，但多方線索都指向她已與相關公司達成深度合作。