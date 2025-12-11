觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨

古天樂暌違25年再度演出「尋秦記」。（圖／華映娛樂提供）

香港 年度話題動作鉅作「尋秦記」正式宣布，暌違25年返銀幕，由古天樂與鄧維弼共同監製，吳炫輝、黎震龍執導，並集結原班卡司古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名領銜主演。這部延續2001年同名港劇的電影版終於回歸，引爆劇迷高度關注。

2001年「尋秦記」改編自作家黃易的人氣小說，當年由TVB打造為台慶大戲，古天樂、林峯等人因劇迅速攀上演藝事業巔峰，劇集席捲全亞洲，不僅成為港劇穿越題材的始祖，更累積大量粉絲敲碗拍續集。古天樂後來親自購入電影版版權，並確定以劇情延伸作為主軸，故事設定為電視劇結局19年後展開，再掀懷舊熱潮。

電影版不只完整保留熟悉角色，如古天樂飾演的項少龍、林峯飾演的秦王趙盤、宣萱飾演烏廷芳、郭羨妮飾演琴清等，日昨釋出的前導海報更再次呈現項少龍與秦王師徒決裂後的緊張對峙。這也是古天樂、林峯繼「九龍城寨之圍城」後再度合作，話題度十足。

此外，電影加入全新世代角色—項少龍之子項寶兒，已從劇末孩童成長為少年，更決定改名項羽，牽動歷史走向。該角色由港星朱鑑然演出，將成為劇情關鍵催化點。

故事描述多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。