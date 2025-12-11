我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

觀影說劇／穿越神作「尋秦記」 暌違25年古天樂了結恩怨

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古天樂暌違25年再度演出「尋秦記」。（圖／華映娛樂提供）
古天樂暌違25年再度演出「尋秦記」。（圖／華映娛樂提供）

香港年度話題動作鉅作「尋秦記」正式宣布，暌違25年返銀幕，由古天樂與鄧維弼共同監製，吳炫輝、黎震龍執導，並集結原班卡司古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名領銜主演。這部延續2001年同名港劇的電影版終於回歸，引爆劇迷高度關注。

2001年「尋秦記」改編自作家黃易的人氣小說，當年由TVB打造為台慶大戲，古天樂、林峯等人因劇迅速攀上演藝事業巔峰，劇集席捲全亞洲，不僅成為港劇穿越題材的始祖，更累積大量粉絲敲碗拍續集。古天樂後來親自購入電影版版權，並確定以劇情延伸作為主軸，故事設定為電視劇結局19年後展開，再掀懷舊熱潮。

電影版不只完整保留熟悉角色，如古天樂飾演的項少龍、林峯飾演的秦王趙盤、宣萱飾演烏廷芳、郭羨妮飾演琴清等，日昨釋出的前導海報更再次呈現項少龍與秦王師徒決裂後的緊張對峙。這也是古天樂、林峯繼「九龍城寨之圍城」後再度合作，話題度十足。

此外，電影加入全新世代角色—項少龍之子項寶兒，已從劇末孩童成長為少年，更決定改名項羽，牽動歷史走向。該角色由港星朱鑑然演出，將成為劇情關鍵催化點。

故事描述多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

香港

上一則

費玉清封麥心還熱 9年捐千萬救助流浪動物

下一則

林柏宏「96分鐘」紅到越南 阿姨勾手合影像老朋友

延伸閱讀

才為她籌得百萬換肝費 海俊傑愛妻仍不敵病魔逝世

才為她籌得百萬換肝費 海俊傑愛妻仍不敵病魔逝世
香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動

香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動
港男星月初才淚述妻急需換肝 籌得百萬…仍天人永隔

港男星月初才淚述妻急需換肝 籌得百萬…仍天人永隔
白百何「尋秦記」沒露面仍登女三 網傳1原因

白百何「尋秦記」沒露面仍登女三 網傳1原因

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺