我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

金晨「親密搭腿」黃景瑜？網驚戀愛 竟是烏龍一場

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃景瑜據傳有「長期穩定戀情」。(取材自微博)
黃景瑜據傳有「長期穩定戀情」。(取材自微博)

近日，真人秀綜藝「現在就出發」第三季播出，來賓金晨被發現「將腿放到黃景瑜腿上」，有網友驚呼「兩人是戀愛了嗎？」還有人挖出兩人同吃冰淇淋、黃景瑜幫金晨繫圍裙等親密互動，引起網友熱議。不過，事後證明鏡頭錯位導致的視覺誤差，實際兩人並無肢體接觸。

金晨(左)「將腿放到黃景瑜腿上」其實是視覺錯位。(取材自微博)
金晨(左)「將腿放到黃景瑜腿上」其實是視覺錯位。(取材自微博)

「現在就出發」中有一幕是金晨蹺二郎腿的鏡頭，因拍攝角度問題，導致看起來像和黃景瑜腿部位置重疊，被誤讀為「親密搭腿」，引發全網對兩人戀情的猜測，但實際是視覺錯位與節目剪輯效果製造的烏龍事件。

不過，有CP粉認為兩人互動自然，如黃景瑜主動幫金晨繫圍裙、同吃冰淇淋、車內換座等細節，加上沈騰調侃「別演浪漫情景劇」、李承鉉形容他們「像夫妻」，進一步放大曖昧氛圍。

但金晨工作室一貫快速否認戀情，加上狗仔劉大錘在直播中直接澄清，「黃景瑜、金晨肯定沒談」，並提到黃景瑜另有長期交往的素人女友。

近日，有網友在直播中爆料，黃景瑜多次被目擊與一名女生同行，並稱其帶該女生返回上海住所，由此引發「長期穩定戀情」猜測。

據悉，黃景瑜去年拍攝「煙火少年」期間，該女子就被拍到現身劇組飯店；今年2月，兩人在越南富國島健身房被偶遇，女生身披疑似黃景瑜同款襯衫，坐實戀情傳聞。

越南

上一則

挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟

下一則

患血癌又罹咽舌癌…「歡樂滿屋」喜劇演員積極化療

延伸閱讀

攀岩名將明年1月徒手零繩索攀爬台北101 Netflix全球直播

攀岩名將明年1月徒手零繩索攀爬台北101 Netflix全球直播
癌症復發轉移被傳過世 「第一網紅」馮提莫停播1年親曝真相

癌症復發轉移被傳過世 「第一網紅」馮提莫停播1年親曝真相
烏龍一場？金晨「親密搭腿」黃景瑜… 其實他的女友另有其人

烏龍一場？金晨「親密搭腿」黃景瑜… 其實他的女友另有其人
零下30℃搭帳篷 80後「叛逆夫婦」漠河直播露營生活

零下30℃搭帳篷 80後「叛逆夫婦」漠河直播露營生活

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺