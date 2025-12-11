帶資進組「甄嬛傳」中演福晉？ 田朴珺：太小看了

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
田朴珺犀利回應帶資進組「甄嬛傳」。(取材自新黃河)
豆瓣評分高達9.3分的宮鬥神劇「甄嬛傳」捧紅許多人，大陸知名女星田朴珺劇中飾演「敦親王福晉」，戲分不多，台詞也寥寥，被部分網友貼上「關係戶」、「資本硬塞」的標籤；傳聞她帶資進組「甄嬛傳」，她對此發視頻回應，「帶資進組演這麼小的角色，太小看帶資進組的實力了」。

綜合瀟湘晨報、讀特新聞、九派新聞等報導，田朴珺表示，「當時製片人是我朋友，跟我說剛好有這個戲，你過來試一試，其中的某一個妃子給我」，「我說要待多久？他說要待5個月，我說不行…」，田朴珺說，那時候她已經在一個地產公司，當時正在結案，「顧問費我已經收完，但是我不想說做虎頭蛇尾的事」。

報導指出，田朴珺「考慮了一整個晚上」，覺得自己無法在劇組待太久，就回對方「能不能給我個輕點的角色？」

後來「甄嬛傳」火了，很多人問田朴珺會不會有後悔，「當時應該演一個重的角色」；田朴珺說自己一點都不後悔，因為她知道，「她們每天從5點鐘、4點鐘起來梳那個頭，旗頭其實很重，所以我就很佩服」。

原來這是一場「人情局」而非「資本局」？網友的反應也相當有趣；有人表示理解：「這麼一說邏輯通了，真帶資怎麼也得是個重要配角。」也有人調侃：「這澄清反而顯得更『凡爾賽』了，妃子角色說推就推」。

田朴珺2003年香港出演她的螢幕首秀電影「神勇鐵金剛」，之後相繼出演「三更2之餃子」、「海灘」等影視作品。田朴珺也是著名企業家、萬科創始人王石的妻子。

