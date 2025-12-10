孫儷為「阿凡達3」配音 鄧超紅毯偷親老婆失敗

鄧超(左)和孫儷出席中國「阿凡達：火與燼」首映會。(圖／二十世紀影業提供)

「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）下周上映，日前該片在中國海南島影展首映，鄧超 與孫儷 為片中「奈蒂莉」與「傑克」中國版配音，兩人也罕見合體亮相。兩人走上紅毯時互動甜蜜，鄧超看見孫儷身穿深V禮服，一時興起想偷親卻「失手」，孫儷則以淡定微笑回應，讓鄧超當場笑到不行，成為當晚趣味亮點。

「阿凡達：火與燼」所到之處皆引發轟動，首映紅毯擠滿影迷，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）率領柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）、山姆沃辛頓（Sam Worthington）等主演現身造勢，氣氛熱烈。中國版配音卡司強大，包含孫儷、鄧超、章子怡。

首映會上，鄧超談到配音心得時小心翼翼，怕一不小心劇透，不斷強調「不能講太多」。一旁的孫儷則幽默補充：「我們在片中飾演夫妻，但夫妻關係好不好……就不太一樣了！」逗得全場大笑。卡麥隆也加入玩笑，說道：「你們兩位可是沒有傑克和奈蒂莉吵得那麼凶。」氣氛十分輕鬆。

孫儷見到柔伊‧莎達娜本尊後，更忍不住真情告白，直言非常喜歡奈蒂莉這個角色，也十分珍惜能以聲音詮釋的機會。她透露，錄音時完全沉浸角色情緒，跟著劇情哭，甚至在戰鬥戲時會不自覺在錄音室「自己打自己」。卡麥隆稱讚兩人的中文版配音「抓住了角色的靈魂」。