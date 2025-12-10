我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

梁家輝爆昔被台灣封殺4年 零收入擺地攤「沒人敢用我」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁家輝自爆曾被台灣封殺多年。(摘自見非凡影片)
梁家輝自爆曾被台灣封殺多年。(摘自見非凡影片)

有「千面影帝」之稱的梁家輝在華語影壇地位穩固，但他的人生並非一路順遂。日前他接受節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

梁家輝出道至今演過超過百個角色，體驗上百種人生。他提到讓他最難忘1983年的電影「垂簾聽政」，因為這部作品讓他以最年輕之姿奪下香港電影金像獎最佳男主角。然而電影因觸及當時政治禁忌，使他遭台灣封殺。由於當年台灣是華語市場主力，各大香港電影公司也不敢起用他，他一度陷入長達數年的無戲可拍，為了生計，他只能擺地攤賣皮革飾品。

他回憶當年景象：「市政局來抓，我們逃；他們一走，我們又回來擺攤。」被問到是否會被認出時，他苦笑表示：「那時候身段已經放到最低。別人問我是不是梁家輝，我會說：『對，我是最佳男演員，但你可以先看看我的產品，便宜一點賣你。』」直到1987年後，他才重新回到主流市場。

談及演藝工作，他始終抱持專業心態，認為每個角色都有其價值：「不管多爛，只要我接了，我就全心投入。」他也透露自己非常能抽離角色：「一離開片場角色就放下，對我來說這就是一份職業，任務完成後不會把角色留在心裡。」他表示每個角色都幫助塑造他，但不會對他造成個人影響。

至於演技深厚的原因，他認為來自於「觀察力」。梁家輝分享自己從小習慣觀察生活，會在陽台上看路人走路的方式、服裝配色，甚至記下公交車時刻表。他將這些細節變成日後演戲的素材，成為他千變萬化的角色塑造根基。

香港

上一則

Winter爆與柾國交往慘遭網暴 SM強硬提告…沒否認緋聞

下一則

美乳女神再被傳整形 親上火線回擊：我只想縮胸

延伸閱讀

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動
鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程

鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程
劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫

劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫
娛樂／風林火山 逝去歲月的遲來嘆息

娛樂／風林火山 逝去歲月的遲來嘆息

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊