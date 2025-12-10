我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希、周柯宇主演「狙擊蝴蝶」。(取材自微博)
陳妍希、周柯宇主演「狙擊蝴蝶」。(取材自微博)

女星楊紫主演古裝劇「家業」未播先火，不但網上掀起熱烈討論，更爆出被翻拍成短劇版本。近日，製作方華策影視正式開戰，發表聲明嚴厲譴責短劇的跟風拍攝與抄襲劇中核心劇情，短短一周不到時間，短劇抄襲、模仿、融梗長劇的風波持續發酵，多部短劇陷入爭議。

揚子晚報報導，近日，陳妍希、周柯宇主演的「狙擊蝴蝶」遇到了一個頗為尷尬的情況，在該劇開播後，有網友發文，「『狙擊蝴蝶』怎感覺和我之前看的一個短劇這麼像，一個本子？」有粉絲解釋，「『狙擊蝴蝶』是2024年6月殺青的，買了小說『狙擊蝴蝶』版權，已經拍完一年多了只是到現在才排上檔期播出，之前放過殺青特輯，那個短劇很多情節就是出自這裡和後面放的片花。長劇的導演和編劇花了無數心思設計情節調度，短劇卻毫不費心看到就抄走融梗」。

「狙擊蝴蝶」中有一場經典衣櫃吻。(取材自微博)
「狙擊蝴蝶」中有一場經典衣櫃吻。(取材自微博)

據悉，「狙擊蝴蝶」殺青後，其官方發布的殺青特輯及「衣櫃吻」等片花，均遭短劇直接挪用。網友反映有短劇照搬分鏡設計，連角色動作、場景構圖均高度雷同，甚至有短劇借「陳妍希、周柯宇同款劇情」標籤引流。

除了在劇情、人設上時不時出現的「撞臉」，海報更成為「拼盤」重災區。比如此前播出的長劇「許我耀眼」，有劇粉發現，不僅有短劇「許你耀眼」疑似「碰瓷」劇名，女主名字也從「許妍」變成了「許煙」，「許我耀眼」的海報則疑似被融梗到了另外兩部不同的短劇中，雖然細節並不相同，這兩部短劇的海報被認為有強烈的「許我耀眼」的既視感。

報導說，還有網友整理出了短劇「撞臉」長劇海報的拼圖，受害長劇包括「白月梵星」、「大夢歸里」、「長月燼明」、「沉香如屑」、「永夜星河」、「傳聞中的陳芊芊」、「長相思」、「花間令」等，多得數不勝數。

長劇的名場面、配樂、視覺海報、服裝道具被各個短劇隨意拼貼，把長劇當成了短劇的素材庫，看似是高效蹭熱度，實則嚴重侵蝕行業根基。這種「拿來主義」不僅侵犯原創者合法權益，更讓市場陷入同質化惡性競爭。

陳妍希 楊紫

上一則

大S生前善舉再曝光 資助粉絲念大學秒捐錢

下一則

觀影說劇／葛倫鮑威爾爭280億遺產 上演豪門復仇大戲

延伸閱讀

12月劇集熱播排行 陳妍希「狙擊蝴蝶」衝第四、這齣登冠卻評價兩極

12月劇集熱播排行 陳妍希「狙擊蝴蝶」衝第四、這齣登冠卻評價兩極
楊紫「家業」才爆被抄襲… 「狙擊蝴蝶」經典吻戲也被短劇挪用

楊紫「家業」才爆被抄襲… 「狙擊蝴蝶」經典吻戲也被短劇挪用
只穿襯衫、光著大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 大尺度網尖叫

只穿襯衫、光著大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 大尺度網尖叫
楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元