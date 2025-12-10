我的頻道

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式

商戰正劇VS.姊弟戀… 陳曉、陳妍希「新劇對打」戰報出爐

娛樂新聞組／即時報導
陳曉主演的「大生意人」，收視率和播放量都很亮眼。(取材自微博)
陳曉主演的「大生意人」，收視率和播放量都很亮眼。(取材自微博)

大陸男演員陳曉與台灣女星陳妍希結婚9年，今年2月宣布離婚。恢單後的兩人各自忙於拍攝新劇，近日，陳曉主演的古裝商戰劇「大生意人」與陳妍希的現代偶像劇「狙擊蝴蝶」相繼開播，「前任隔空對戰」戲碼引起網友關注，不少人好奇商戰正劇和姊弟戀，哪個更受網友青睞？

陳妍希、陳曉離婚不到一年，就遇上了新劇對打，一度被網友懷疑是「刻意營銷」。隨著兩部劇開播一段時間，收視數據陸續出爐。據悉，「大生意人」在央視播出，收視率和播放量穩穩壓了陳妍希的「狙擊蝴蝶」一頭，但是從網路熱度來看，「大生意人」卻遠不及「狙擊蝴蝶」。

「大生意人」主打男性視角歷史商劇，以高質感的製作衝出話題，開播27分鐘收視率破3，首集直接打破酷雲數據四項紀錄。看似氣勢如虹，但網路討論度偏低，熱搜數量較少，被調侃「收視腳蹬子」、「熱搜小透明」。

反觀陳妍希的「狙擊蝴蝶」，收視率雖比不上「大生意人」，但是「18場吻戲」、「姊弟戀設定」、「凍齡狀態」頻繁登熱搜，抖音相關話題播放量達6.3億，熱度明顯超越陳曉的「大生意人」。加上劉詩詩、林心如等超過20位大咖集體宣傳，陳妍希人脈資源瞬間成為焦點。

此外，「狙擊蝴蝶」劇情偏偏講述的是女主角遭遇前夫背叛，離婚後和自己資助的男學生在一起的故事，陳妍希飾演的女主人設隱隱約約和現實對應，更是成為網友熱議話題，「狙擊蝴蝶」也被看好成為年底黑馬劇。

陳妍希主演的「狙擊蝴蝶」，網路熱度超高。(取材自微博)
陳妍希主演的「狙擊蝴蝶」，網路熱度超高。(取材自微博)

