立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

跨界當藝人？「酷妹」陳夢曬與「表哥」黃曉明合照

娛樂新聞組／綜合報導
陳夢(右)近日在社交平台曬出多張與黃曉明的合照。(取材自微博)
中國乒乓球奧運冠軍陳夢近日在社交平台曬出多張與黃曉明的合照，並配文「這不是巧了，酷酷的妹碰到帥帥的哥。」照片中只見陳夢穿一身黑色套裝，妝容精緻，靠近表哥開心比V。其實，陳夢的奶奶和黃曉明的奶奶是親姊妹，而今年10月間，陳夢就傳出已簽約黃曉明的公司，跨界當藝人。

陳夢發出照片後不久，黃曉明來到陳夢評論區留言，「真的很巧，是誰這麼幸運，有這麼又酷又棒又美又颯的妹妹呀」，兩人的兄妹互動也讓不少網友在評論區調侃陳夢，「表哥的霸道總裁以後你來演」，還有人大讚「很養眼」。

綜合媒體報導，陳夢的奶奶和黃曉明的奶奶是親姊妹。2024年巴黎奧運會，陳夢女單奪冠時，黃曉明第一時間在個人微博連發20個「啊」祝賀，黃曉明還告訴記者，「我妹妹拿冠軍，祝賀我的人比我得影帝時還多」。

今年7月，陳夢與黃曉明還一起現身岳雲鵬北京演唱會，兩人坐在觀眾席前排，手持螢光棒隨音樂搖擺，全程投入，還面對鏡頭揮手比心。

其實，早期陳夢常被稱作「黃曉明表妹」，但教練激勵她，「別總當人表妹，得讓他變成陳夢表哥」。隨著陳夢連奪東京、巴黎奧運金牌及2025年全運會女團冠軍，成功撕掉標籤，惹得黃曉明幽默回應，「蹭表妹熱度怎麼了？」

值得一提的是，今年10月，黃曉明攜公司全體藝人送上中秋祝福，在發布的藝人名單中，陳夢赫然在列，說明她已經簽約黃曉明的公司。

驚爆罹甲狀腺癌二期 立威廉2度動刀續命

泰勒絲明年6月夢幻婚禮 傳砸重金搶場地遭否認

